Чтобы быстрее заснуть в самолете: туристов предупредили об опасности лайфхака из TikTok

Во время авиаперелета многие пассажиры стараются поспать, однако сделать это на неудобных креслах, особенно в эконом-классе, не так уж и просто. А потому в соцсетях регулярно попадаются всевозможные советы по поводу того, как заснуть в самолете.

Однако далеко не все из этих советов являются безопасными. Не так давно один из пользователей выложил в TikTok такой лайфхак: чтобы было удобнее спать во время полета, можно подтянуть колени к грути, поставив стопы на край своего кресла. А чтобы ноги не съезжали вниз, ремень безопасности стоит закрепить не на поясе, как это предусмотрено правилами, а обвязать вокруг ног, таким образом зафиксировав их.

Тем не менее, эксперт по путешествия Майкл Уоллес в комментарии для Thrillist раскритиковал этот лайфхак, назвав его опасным для здоровья и жизни пассажира.

Во-первых, в самолете всегда следует пристегивать ремень безопасности на талии на случай внезапной непредвиденной турбулентности.

«Если он (ремень) прикреплен к вашим лодыжкам, это может поставить вас в опасную для жизни ситуацию, поскольку вам потребуется дополнительное время, чтобы сначала расстегнуть и снова пристегнуть ремень безопасности», - пояснил Уоллес.

Кроме того, по его словам, если ремень безопасности застегнут на лодыжках, в некоторых ситуациях это потенциально может привести к серьезным травмам.

«Если самолет попадает в турбулентность, из-за которой вы наклоняетесь вперед с большей скоростью, столкновение с сиденьем перед вами и вашими коленями может привести к различным последствиям... Даже легкий удар головой о колени может вызвать сотрясение мозга», - предупредил эксперт.

Во-вторых, даже при отсутствии турбулентности здоровье пассажира при такой позе может быть поставлено под угрозу - на сердечно-сосудистом уровне.

«Плотное прилегание ремня безопасности к лодыжкам может привести к ухудшению кровообращения... У пассажиров могут развиться незначительные симптомы, такие как дискомфорт или онемение. В более тяжелых случаях у вас могут возникнуть тромбы», - отметил Уоллес.