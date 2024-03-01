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Заключенный жалуется на грязную посуду в тюрьме: «Я даже отправил тарелку в конверте в суд!»

Кристийна Рейманд
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Тюремная еда. Фото иллюстративное.
Тюремная еда. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

«С прошлого лета нам начали подавать еду в грязной посуде!» - жалуется Мартин, отбывающий наказание в Таллиннской тюрьме. Недавно Таллиннский административный суд также вынес решение по поводу претензий к еде, признав посуду чистой, пишет Elu24.

 

У Мартина и его товарищей, которые отбывают наказание в Таллиннской тюрьме, есть проблема: по их словам, еду иногда подают а грязной посуде. «Наверное, кто-то из тех, кто должен следить за чистотой посуды, что-то упускает. А тюрьма говорят, что посуда чистая!»

Мартин жалуется, что на посуде остается слой жира. «Крупная грязь смывается, фарш не остается на тарелках, а вот остатки супа с вечера, например, или видимый жирный слой на дне тарелки - это да», - жалуется заключенный Мартин

С этой проблемой также обратились в административный суд, но, по словам Мартина, сначала об этом сообщили руководству тюрьмы.

«Когда мы обратились к руководству тюрьмы с заявлением о том, что не хотим есть из грязной посуды, нам ответили, что посуда не грязная. Мы не согласились с этим, обратились в суд, и суд постановил, что не были исследованы доказательства, такие как запись с нагрудной камеры сотрудника тюрьмы. Судья посчитал, что невозможно доказать по записям с нагрудной камеры, что на посуде была грязь!» - говорит Мартин.

Заключенный говорит, что посуду в посудомоечную машину загружают сами заключенные. «А поскольку заключенные моют ее сами, то они говорили между собой, что когда дело дошло до суда, был отдан приказ положить в машину и моющее средство. Тогда-то посуда и стала чистой. Но на следующий день после вынесения приговора мне сразу же принесли грязную посуду!»

Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Teele Toova

По словам Мартина, трудно доказать, что посуда грязная. Заключенные сами не могут фотографировать. «В начале февраля произошла забавная ситуация, когда я получил грязную посуду после вынесения решения суда. Я взял ее, положил в большой конверт, заклеил его и наклеил на него адрес суда, чтобы отправить в качестве доказательства. И вот теперь этот конверт находится где-то в тюрьме, живет своей жизнью. Я несколько раз спрашивал, где мое доказательство, но я не знаю, где оно».

Тюрьма: посуда чистая!

Эне Тамм, руководитель отдела питания в тюремной службе, говорит, что некоторые заключенные действительно жаловались на то, что посуда грязная, и обращались в суд. Решение суда по иску еще не вступило в силу.

Однако тюрьма не считает эти обвинения обоснованными, и Тамм говорит, что Таллиннский административный суд также не нашел вины тюрьмы.

По словам Тамм, в столовой работают заключенные, которые также моют посуду, за ними наблюдают сотрудники отдела питания тюрьмы.

«В Таллиннской тюрьме еда готовится на тюремной кухне, упаковывается порционно в многоразовые пластиковые контейнеры с крышками и помещается на подносы, которые развозятся по камерам на тележках. Использованная посуда собирается и моется на тюремной кухне в автоматической посудомоечной машине при температуре около 85 градусов. Поскольку посуда активно используется, ее материал также в некоторой степени страдает с точки зрения внешнего вида, иногда на поверхности появляются микротрещины и так далее», - объясняет Тамм, добавляя, что такая посуда безопасна и гигиенична. По словам Тамм, после мытья посуды также проводится визуальный контроль.

Тамм добавляет, что гигиена кухни в Таллиннской тюрьме проверялась Департаментом сельского хозяйства и продовольствия, в последний раз это было прошлым летом. «В ходе проверки департамент установил, что помещения для приготовления пищи и оборудование содержатся в порядке и чистятся, а работники пищеблока прошли обучение по гигиене». Тамм также говорит, что прошлым летом Департамент здоровья проверил пищу, подаваемую в тюрьме. «Департамент здоровья также не наел никаких нарушений, включая гигиену».

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