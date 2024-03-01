«С прошлого лета нам начали подавать еду в грязной посуде!» - жалуется Мартин, отбывающий наказание в Таллиннской тюрьме. Недавно Таллиннский административный суд также вынес решение по поводу претензий к еде, признав посуду чистой, пишет Elu24.
Заключенный жалуется на грязную посуду в тюрьме: «Я даже отправил тарелку в конверте в суд!»
У Мартина и его товарищей, которые отбывают наказание в Таллиннской тюрьме, есть проблема: по их словам, еду иногда подают а грязной посуде. «Наверное, кто-то из тех, кто должен следить за чистотой посуды, что-то упускает. А тюрьма говорят, что посуда чистая!»
Мартин жалуется, что на посуде остается слой жира. «Крупная грязь смывается, фарш не остается на тарелках, а вот остатки супа с вечера, например, или видимый жирный слой на дне тарелки - это да», - жалуется заключенный Мартин
С этой проблемой также обратились в административный суд, но, по словам Мартина, сначала об этом сообщили руководству тюрьмы.
«Когда мы обратились к руководству тюрьмы с заявлением о том, что не хотим есть из грязной посуды, нам ответили, что посуда не грязная. Мы не согласились с этим, обратились в суд, и суд постановил, что не были исследованы доказательства, такие как запись с нагрудной камеры сотрудника тюрьмы. Судья посчитал, что невозможно доказать по записям с нагрудной камеры, что на посуде была грязь!» - говорит Мартин.
Заключенный говорит, что посуду в посудомоечную машину загружают сами заключенные. «А поскольку заключенные моют ее сами, то они говорили между собой, что когда дело дошло до суда, был отдан приказ положить в машину и моющее средство. Тогда-то посуда и стала чистой. Но на следующий день после вынесения приговора мне сразу же принесли грязную посуду!»
По словам Мартина, трудно доказать, что посуда грязная. Заключенные сами не могут фотографировать. «В начале февраля произошла забавная ситуация, когда я получил грязную посуду после вынесения решения суда. Я взял ее, положил в большой конверт, заклеил его и наклеил на него адрес суда, чтобы отправить в качестве доказательства. И вот теперь этот конверт находится где-то в тюрьме, живет своей жизнью. Я несколько раз спрашивал, где мое доказательство, но я не знаю, где оно».
Тюрьма: посуда чистая!
Эне Тамм, руководитель отдела питания в тюремной службе, говорит, что некоторые заключенные действительно жаловались на то, что посуда грязная, и обращались в суд. Решение суда по иску еще не вступило в силу.
Однако тюрьма не считает эти обвинения обоснованными, и Тамм говорит, что Таллиннский административный суд также не нашел вины тюрьмы.
По словам Тамм, в столовой работают заключенные, которые также моют посуду, за ними наблюдают сотрудники отдела питания тюрьмы.
«В Таллиннской тюрьме еда готовится на тюремной кухне, упаковывается порционно в многоразовые пластиковые контейнеры с крышками и помещается на подносы, которые развозятся по камерам на тележках. Использованная посуда собирается и моется на тюремной кухне в автоматической посудомоечной машине при температуре около 85 градусов. Поскольку посуда активно используется, ее материал также в некоторой степени страдает с точки зрения внешнего вида, иногда на поверхности появляются микротрещины и так далее», - объясняет Тамм, добавляя, что такая посуда безопасна и гигиенична. По словам Тамм, после мытья посуды также проводится визуальный контроль.
Тамм добавляет, что гигиена кухни в Таллиннской тюрьме проверялась Департаментом сельского хозяйства и продовольствия, в последний раз это было прошлым летом. «В ходе проверки департамент установил, что помещения для приготовления пищи и оборудование содержатся в порядке и чистятся, а работники пищеблока прошли обучение по гигиене». Тамм также говорит, что прошлым летом Департамент здоровья проверил пищу, подаваемую в тюрьме. «Департамент здоровья также не наел никаких нарушений, включая гигиену».