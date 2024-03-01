Заключенный жалуется на грязную посуду в тюрьме: «Я даже отправил тарелку в конверте в суд!»

Таллиннская тюрьма. Фото: Teele Toova

По словам Мартина, трудно доказать, что посуда грязная. Заключенные сами не могут фотографировать. «В начале февраля произошла забавная ситуация, когда я получил грязную посуду после вынесения решения суда. Я взял ее, положил в большой конверт, заклеил его и наклеил на него адрес суда, чтобы отправить в качестве доказательства. И вот теперь этот конверт находится где-то в тюрьме, живет своей жизнью. Я несколько раз спрашивал, где мое доказательство, но я не знаю, где оно».

Тюрьма: посуда чистая!

Эне Тамм, руководитель отдела питания в тюремной службе, говорит, что некоторые заключенные действительно жаловались на то, что посуда грязная, и обращались в суд. Решение суда по иску еще не вступило в силу.

Однако тюрьма не считает эти обвинения обоснованными, и Тамм говорит, что Таллиннский административный суд также не нашел вины тюрьмы.

По словам Тамм, в столовой работают заключенные, которые также моют посуду, за ними наблюдают сотрудники отдела питания тюрьмы.

«В Таллиннской тюрьме еда готовится на тюремной кухне, упаковывается порционно в многоразовые пластиковые контейнеры с крышками и помещается на подносы, которые развозятся по камерам на тележках. Использованная посуда собирается и моется на тюремной кухне в автоматической посудомоечной машине при температуре около 85 градусов. Поскольку посуда активно используется, ее материал также в некоторой степени страдает с точки зрения внешнего вида, иногда на поверхности появляются микротрещины и так далее», - объясняет Тамм, добавляя, что такая посуда безопасна и гигиенична. По словам Тамм, после мытья посуды также проводится визуальный контроль.

Тамм добавляет, что гигиена кухни в Таллиннской тюрьме проверялась Департаментом сельского хозяйства и продовольствия, в последний раз это было прошлым летом. «В ходе проверки департамент установил, что помещения для приготовления пищи и оборудование содержатся в порядке и чистятся, а работники пищеблока прошли обучение по гигиене». Тамм также говорит, что прошлым летом Департамент здоровья проверил пищу, подаваемую в тюрьме. «Департамент здоровья также не наел никаких нарушений, включая гигиену».