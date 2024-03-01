Вышел новый тираж газеты, которая издается раз в четыре года

La Bougie du Sapeur («Свеча сапера») появилась в 1980 году, когда группа друзей решила создать «фальшивую» газету с пародийными новостями. Так они воплотили свою идею, и первый номер стал популярным у местных жителей. С тех пор газета выходит каждое 29 февраля. Вчерашний выпуск под номером 12 разошелся тиражом 200 тыс. экземпляров и поступил в киоски Франции, Бельгии, Люксембурга и Швейцарии.

Часть вырученных средств создатели La Bougie du Sapeur тратят на подготовку следующего выпуска. Остальное они отправляют ассоциации Aire d'aile, которая поддерживает людей с аутизмом и эпилепсией.

«После того, как первый номер был распродан за два дня, газетные киоски потребовали еще экземпляров. Мы сказали, что хорошо, но только через четыре года!» – рассказал редактор Жан д'Энди.

La Bougie du Sapeur позиционируется как неполиткорректное издание и время от времени публикует информацию, в том числе и о вчерашнем выходе газеты, у себя на странице в Facebook. Сами статьи в газете пишутся в стиле юмористических комментариев. Например, в разделе «Спорт» редакция рекомендует учредить премию Уинстона Черчилля для первого человека, выбывшего на Олимпийских играх. Авторы отмечают, что британский премьер-министр был известен своим девизом «Никакого спорта».

«Я надеюсь, что каждые четыре года мы даем возможность подышать свежим воздухом, - заявил д'Энди. – В наши дни людям нужно уметь смеяться».