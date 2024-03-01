«Мы жили в маленьком городке, где все всё знали». Дочь Брижит Макрон впервые высказалась о скандальном романе матери с будущим президентом Франции

Со своей будущей женой Макрон познакомился в школе La Providence, где он учился: она была его учительницей. При этом в одном классе с ним училась ее старшая дочь Лоранс, с которой он близко дружил (но романтических отношений у них не было).

Позже у Эммануэля и Брижит начался роман, который шокировал жителей небольшого городка Амьен, где они жили. Эта история серьезно отразилась на репутации родителей Макрона, которые были врачами. О романе сына они узнали от знакомых, хотя до этого были уверены, что он встречается с дочерью Брижит, Лоранс. Они были очень недовольны - мать будущего президента Франции требовала у учительницы оставить его в покое и позволить ему жить своей жизнью: ведь сама Брижит, будучи женой банкира и матерью троих детей, уже состоялась в жизни. Муж Брижит также был в ярости, когда узнал о романе своей жены с одноклассником их дочери и ушел из дома, предоставив ей самой объяснять непростую ситуацию их детям. Развод пара оформила только в 2006 году. В 2019 году первый муж Брижит скончался, ему было 68 лет.