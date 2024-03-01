Падчерица президента Франции Эмманюэля Макрона, дочь Брижит Макрон от первого брака Тифен Озьер, впервые высказалась в интервью изданию Paris Match о «запретных» отношениях своей матери, которые, по ее словам, «ранят» ее даже спустя много лет.
«Мы жили в маленьком городке, где все всё знали». Дочь Брижит Макрон впервые высказалась о скандальном романе матери с будущим президентом Франции
Со своей будущей женой Макрон познакомился в школе La Providence, где он учился: она была его учительницей. При этом в одном классе с ним училась ее старшая дочь Лоранс, с которой он близко дружил (но романтических отношений у них не было).
Позже у Эммануэля и Брижит начался роман, который шокировал жителей небольшого городка Амьен, где они жили. Эта история серьезно отразилась на репутации родителей Макрона, которые были врачами. О романе сына они узнали от знакомых, хотя до этого были уверены, что он встречается с дочерью Брижит, Лоранс. Они были очень недовольны - мать будущего президента Франции требовала у учительницы оставить его в покое и позволить ему жить своей жизнью: ведь сама Брижит, будучи женой банкира и матерью троих детей, уже состоялась в жизни. Муж Брижит также был в ярости, когда узнал о романе своей жены с одноклассником их дочери и ушел из дома, предоставив ей самой объяснять непростую ситуацию их детям. Развод пара оформила только в 2006 году. В 2019 году первый муж Брижит скончался, ему было 68 лет.
Младшей дочери Брижит Тифен Озьер, которая сейчас работает юристом и является общественной активисткой, было 10 лет, когда она узнала, что ее мать встречается с учеником на 25 лет моложе нее. Детям пришлось очень нелегко - все вокруг обсуждали «запрещенные отношения» их матери. Журнал пишет, что «юный Эмманюэль часто звонил в дверь Озьеров, и слухи росли. Слухи также повлияли на троих детей Озьеров».
«Я узнала много нового о человеческой природе. Я знаю, что в такие моменты надо сосредоточиться на главном и двигаться вперед, не принимая во внимание критику. Нападки, клевета, пересуды. Тогда еще не наступила эпоха социальных сетей, но мы жили в маленьком провинциальном городке. Все всё знали», - вспоминает Тифен.
Она также очень сожалеет о том, что ее отец Андре-Луи Озьер был вынужден в 1994 году уйти из дома и столкнуться с унижениями. «Разлучение семьи может быть и горем, и возможностью. У меня есть любимый отец и отчим», - сказала она.
Тифен также заявила, что ее расстраивают слухи о том, что ее мать на самом деле родилась мужчиной - несмотря на то, что в прошлом году первая леди Франции выиграла суд против журналистки, которая распространяла эту информацию, они ничего не могут поделать с тем, что это продолжают обсуждать в соцсетях. «Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях ходят слухи о том, что моя мать - мужчина», - говорит Тифен.
Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон, роман которых длился много лет, поженились в 2007 году, спустя год после официального развода Брижит с мужем. В 2017 году Макрон занял пост главы государства, став самым молодым президентом Франции в истории (на тот момент ему было 40 лет).