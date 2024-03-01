Умер актер из «Реальных пацанов» и «Интернов»

Об этом социальной сети «ВКонтакте» рассказал его коллега Александр Загоскин.

«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи», – написал Загоскин.

Согласно опубликованной информации, похороны актера состоялись лишь 29 февраля. При этом он не уточнил, с чем связана такая задержка между смертью и погребением, а также не назвал причину, по которой вызывали скорую.

«Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил – одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы», – рассказал Загоскин.

Павел Маркин сыграл роли более чем в 70 фильмах. Он также снимался в популярных сериалах: «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Мент в законе – 6», «Реальные пацаны», «Интерны», «Молодежка» и «Склифосовский».