ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Известный эстонский певец не устраивает вечеринку в день рождения: «Когда у тебя 10-месячный ребенок, похмелье – это пытка»

Музыкант Карл-Эрик Таукар празднует свой 35-й день рождения, но большой вечеринки не планирует, поскольку у него подрастает маленький сын. «Когда у тебя 10-месячный ребенок, похмелье - это настоящая пытка», - говорит Таукар в интервью TV3.

Но вечеринка все-таки состоится - Таукар планирует отпраздновать свой день рождения в июле. «Я всегда хотел отпраздновать свой день рождения летом, но так как мой день рождения в марте, у меня это не получалось», - говорит музыкант.

В апреле прошлого года музыканты Керли Кивилаан и Карл-Эрик Таукар объявили в социальных сетях, что у них родился сын. «Привет, сынок!» - написала Керли в подписи к своему посту в Instagram. «Спасибо роддому Пелгулинна за такую заботу о нас, мы вечно будем благодарны».

Таукар стал известен после пятого сезона шоу талантов «Эстония ищет суперзвезду». В 2017 году он признался, что, хотя он положил глаз на нескольких красавиц из Марьямаа, Кивилаан оказалась той, в кого он влюбился с первого взгляда.

Двух певцов свела любовь к музыке в то время, когда Кивилаан еще покоряла сцены в качестве солистки группы Põhja-Tallinn. Певица присоединилась к группе в мае 2013 года, после ухода бывшей солистки Майи Вахтрамяэ. Трехлетнее сотрудничество с Põhja-Tallinn завершилось в 2016 году. После этого Кивилаан претендовала на участие в конкурсе Евровидение-2019 с песней Cold love.