ГОРОСКОП НА 2 МАРТА ⟩ У Тельцов возможны разногласия и споры, а Львам нельзя поддаваться провокациям

День подходит для решения бытовых вопросов. Можно покупать полезные вещи, например, домашнюю технику, а также то, что нужно для ремонта или переезда. Повседневные дела не кажутся утомительными и скучными.

Овен

Плодотворный день. Тревожиться особенно не о чем, часто вам везет и обстоятельства складываются самым благоприятным образом. Будет много удачных совпадений, приятных сюрпризов. Хорошо браться за что-то новое, вы быстро добьетесь первых успехов, да и двигаться дальше будет легко. Радуют встречи со старыми знакомыми, находится масса тем для разговора. Могут появиться новые планы. Они могут касаться как работы, так и личной жизни. Вы правильно оцениваете свои возможности, не беретесь за то, что вам не по силам.

Телец

В начале дня не исключены разногласия и споры. Вам удается отстоять свою точку зрения, никого не обидев. Но это часто требует усилий. Старайтесь сосредоточиться на том, что зависит от вас, и не тратить энергию на переживания о том, что не в вашей власти. Такой подход позволит увидеть возможности, которых вы прежде не замечали. Вторая половина дня в целом складывается гораздо удачнее и проще, у вас многое получается хорошо. Это подходящее время для того, чтобы строить планы, обсуждать их с друзьями и другими близкими людьми.

Близнецы