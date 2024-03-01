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ФОТО ⟩ Полуобнаженная 50-летняя Кейт Мосс удивила новой фотосессией

Limon.ee
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Кейт Мосс.
Кейт Мосс. Фото: Grand Warszawski/Shutterstock

Британская супермодель Кейт Мосс стала украшением обложки специального выпуска Harper’s Bazaar France, сообщает Zakon.kz

Одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов предстала перед зрителями полуобнаженной. Стилисты добавили в образ актрисы нотку изысканности, накинув на нее шубу.

Восторг среди читателей не заставил себя ждать.

В 2005 году ее обвинили в употреблении наркотиков. Это повлекло за собой отказ многих дизайнеров работать с моделью. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова стала работать моделью.

Она неоднократно появлялась на обложках самых престижных журналов мод, таких как «Харперс Базаар», «Вог», «Космополитен», «Элль» и «Гламур».

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