Британская супермодель Кейт Мосс стала украшением обложки специального выпуска Harper’s Bazaar France, сообщает Zakon.kz
ФОТО ⟩ Полуобнаженная 50-летняя Кейт Мосс удивила новой фотосессией
Одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов предстала перед зрителями полуобнаженной. Стилисты добавили в образ актрисы нотку изысканности, накинув на нее шубу.
Восторг среди читателей не заставил себя ждать.
В 2005 году ее обвинили в употреблении наркотиков. Это повлекло за собой отказ многих дизайнеров работать с моделью. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова стала работать моделью.
Она неоднократно появлялась на обложках самых престижных журналов мод, таких как «Харперс Базаар», «Вог», «Космополитен», «Элль» и «Гламур».