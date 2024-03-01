Модель Playboy назвала Леонардо Ди Каприо «слишком странным и слишком старым»

22-летняя модель Playboy Хиеке Конингс бросила тень на известного американского актера 49-летнего Леонардо Ди Каприо. Девушка рассказала о знакомстве со звездой и поцелуях на вечеринке в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Появившись на обложке голландского издания Playboy, Хиеке вспомнила ночь, когда встретила знаменитость. Модель утверждает, что она целовалась с Леонардо в ночном клубе, куда можно было попасть только по приглашениям. Она назвала его «слишком странным и слишком старым».

«Это было в секретном клубе в Лос-Анджелесе, куда можно попасть только по приглашению. Я увидел его сидящим в черной толстовке и черной кепке, и мы встретились взглядами», - поделилась Конингс.

Менеджер Лео подвел ее к столу звезды и сказал: «Лео хочет с тобой поговорить». Затем пара поцеловалась, но Хиеке охарактеризовал поцелуй как средний, сказав: «Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было».

Затем ее пригласили домой к Ди Каприо, но она отказалась: «Он отреагировал очень шокировано. Конечно, он к этому не привык. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он ответил так мило: "Я уважаю это". После этого он обратился к другой девушке и отвез ее домой».

Хике сказала, что, хотя она и не спала с Лео, у нее есть несколько подруг, которые провели с ним ночь. По словам модели, в своих рассказах о Лео девушки утверждали, что у него есть некоторые сомнительные предпочтения в постеле.

«Одна моя подруга рассказал, что он одевал наушники во время секса, потому что не хотел ее слышать. А другая, что он даже положил ей на голову подушку».

«Нет, Лео слишком странный и слишком старый», - заявила Хиеке Конингс.