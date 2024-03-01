Без погибших: 2023 год – самый безопасный в истории пассажирских авиаперевозок

Авиаперелеты являются самым безопасным видом транспорта. А 2023 год был лучшим за всю историю безопасности полетов. Об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта, пишет Business Insider.

Годовой отчет по безопасности подтвердил, что в среднем человеку приходится летать ежедневно в течение 103 239 лет, прежде чем произойти смертельное событие.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2023 году произошел лишь один смертельный случай - катастрофа внутреннего рейса в Непале, в которой погибли 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Отмечается, что даже при увеличении движения воздушных судов на 17% уровень аварийности снизился. В прошлом году на каждые 1,26 миллиона рейсов приходилась одна авария, по сравнению со средним показателем за пять лет - одна авария на каждые 880 000 полетов.

В прошлом году также не было потерь корпуса пассажирских самолетов, когда самолет получил повреждения, которые невозможно восстановить.

Однако 2024 год начался намного хуже. Так, самолет Airbus A350 Japan Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в токийском аэропорту Ханэда 2 января. Он столкнулся с самолетом береговой охраны, среди которых погибли пять человек, говорится в статье.

Через три дня после этого произошла катастрофа авиакомпании Alaska Airlines. Boeing 737 Max 9 потерял заглушку дверей в воздухе. Он вернулся в международный аэропорт Портленда через 20 минут, никто серьезно не пострадал.

Инцидент поднял серьезные вопросы относительно процессов контроля качества Boeing. В своем отчете Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что самолет, доставленный всего 66 днями ранее, покинул завод без болтов для крепления дверной заглушки.