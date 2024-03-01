ВИДЕО ⟩ Разъяренный слон схватил россиянку и швырнул ее на землю

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в крепости Амер в Джайпуре 13 февраля, видно, как слониха по кличке Гури схватила жительницу России хоботом, энергично раскачала ее, а затем швырнула на землю. В результате россиянка сломала ногу, сообщает Daily Mail.

Также пострадали еще два человека, сообщила организация по защите животных PETA. В частности, на спине слона сидел еще один человек, также оказавшийся на земле.

Известно, что Гури напала на владельца магазина в октябре в 2022 году. Мужчина сломал ребра и одну ногу. Теперь PETA призывает переместить Гури в приют, где она сможет «начать восстанавливаться после психической травмы, полученной в течение всей жизни в рабстве».

Они говорят, что такое поведение типично для животных, с которыми плохо обращаются, и призывают туристов держаться подальше от эксплуататорских предприятий, нацеленных на отдыхающих.

«Слоны, которые годами были прикованы цепями, подвергались издевательствам и которым угрожали оружием, как известно, выходят из-под контроля. Несмотря на то, что Гури известна опасным поведением, ее продолжают использовать для перевозки туристов в Форт Амер. Власть должна проснуться и отправить ее в заповедник, и заменить использование слонов красиво украшенными электромобилями. Тем временем туристы должны не поддерживать эти злоупотребления», – сказал старший вице-президент PETA по международным делам Пурва Джошипура.

Слоны, которые являются травоядными, редко нападают на людей, но могут это сделать, если испытывают угрозу или разлучены со своими детенышами. По данным PETA, нападающих животных «обычно бьют и подвергают другим наказаниям, что лишь усиливает их разочарование и страдания».

По данным Международного фонда защиты животных, только в Индии ежегодно в результате столкновений со слонами погибает около 400 человек. Тем временем сами дикие слоны на грани вымирания – сегодня в мире их осталось от 30 000 до 50 000. Большинство из них проживает в Индии, где находящиеся в неволе тысячи слонов вынуждены работать всю свою жизнь в тяжелых условиях, перегреваясь, с ними плохо себя ведут, а в некоторых случаях их бьют.