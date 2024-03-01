«В настоящее время в TikTok нет официальных аккаунтов PPA», - подтверждает сотрудник онлайн-полиции Андеро Сепп. «Все эти аккаунты являются неофициальными, и неизвестно, что владелец такого аккаунта делает с информацией, которую получает», - добавляет он.
Для подписчиков
«ВЫ ДУРАК ИЛИ ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ?» ⟩ Предполагаемый веб-полицейский Алёна бесчинствует в TikTok, полиция утверждает, что к ним этот аккаунт отношения не имеет
«Все, кто хочет это увидеть, идите и снимите этого пьяного водителя», - говорится в видео, размещенном в TikTok как будто веб-полицейским. Видео, взятое со страницы Riigi Teataja, уже просмотрели более 17 000 раз в TikTok.