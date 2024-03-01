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«ВЫ ДУРАК ИЛИ ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ?» ⟩ Предполагаемый веб-полицейский Алёна бесчинствует в TikTok, полиция утверждает, что к ним этот аккаунт отношения не имеет

Кетлин Крузе
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Фото: IMAGO / onemorepicture / Scanpix

«В настоящее время в TikTok нет официальных аккаунтов PPA», - подтверждает сотрудник онлайн-полиции Андеро Сепп. «Все эти аккаунты являются неофициальными, и неизвестно, что владелец такого аккаунта делает с информацией, которую получает», - добавляет он.

«Все, кто хочет это увидеть, идите и снимите этого пьяного водителя», - говорится в видео, размещенном в TikTok как будто веб-полицейским. Видео, взятое со страницы Riigi Teataja, уже просмотрели более 17 000 раз в TikTok.

На аватаре учетной записи, созданной от имени веб-полицейского, три гербовых льва. В профиле пользователя указаны адрес электронной почты PPA, номер экстренной службы и горячей линии PPA.

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