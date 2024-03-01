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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский дизайнер получила награду на Неделе моды в Милане: уникальная коллекция одежды

Limon.ee
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Дизайнер Риина Лаанету представила свою уникальную коллекцию «Dress-Up – Dress-Down» на модной сцене Недели моды в Милане и тем самым принесла Эстонии достойную награду: World Fashion Festival Awards признала и наградила коллекцию Лаанету званием «Лучшая международная коллекция».

25 февраля в центре Милана, в Палаццо Бовара, прошла впечатляющая церемония модных наград, на которой ежегодно вручаются награды от World Fashion Festival Awards, также известный как «Оскар моды и искусства».

В мероприятии, проходящем как в Милане, так и в Дубае, принимают участие международные знаменитости, члены королевской семьи и агенты высокой моды, которые ищут новых талантливых дизайнеров. Кроме того, там присутствовали, генеральные консулы и медиа-партнеры со всего мира.

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