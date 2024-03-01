Дизайнер Риина Лаанету представила свою уникальную коллекцию «Dress-Up – Dress-Down» на модной сцене Недели моды в Милане и тем самым принесла Эстонии достойную награду: World Fashion Festival Awards признала и наградила коллекцию Лаанету званием «Лучшая международная коллекция».
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский дизайнер получила награду на Неделе моды в Милане: уникальная коллекция одежды
25 февраля в центре Милана, в Палаццо Бовара, прошла впечатляющая церемония модных наград, на которой ежегодно вручаются награды от World Fashion Festival Awards, также известный как «Оскар моды и искусства».