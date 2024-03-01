ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский дизайнер получила награду на Неделе моды в Милане: уникальная коллекция одежды

25 февраля в центре Милана, в Палаццо Бовара, прошла впечатляющая церемония модных наград, на которой ежегодно вручаются награды от World Fashion Festival Awards, также известный как «Оскар моды и искусства».

В мероприятии, проходящем как в Милане, так и в Дубае, принимают участие международные знаменитости, члены королевской семьи и агенты высокой моды, которые ищут новых талантливых дизайнеров. Кроме того, там присутствовали, генеральные консулы и медиа-партнеры со всего мира.