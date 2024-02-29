Чт, 29.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

«Достали носилки и черный мешок»: В Тартуском подъезде было найдено тело

Кристийна Рейманд
Copy
Фото: Elu24

28 февраля не было обычной средой для жителей многоквартирного дома в микрорайоне Аннелинна. Несмотря на то, что в тот день около 11 часов многие были на работе, в школе или детском саду, весь дом был потрясен случившимся - незадолго до полудня на одной из лестничных площадок верхнего этажа был обнаружен труп. «Приехал белый фургон... подъехал к дому, дал задний ход, открыли дверь. Вынесли носилки и черный мешок», - вспоминает житель дома.

Дом, где было найдено тело, - это пятиэтажный многоквартирный дом на улице Мыйсавахе, где живут люди трудоспособного возраста, несколько семей и несколько пенсионеров. Однако найденный мертвым человек не был жильцом дома, по крайней мере, по словам Мартена, который живет в этом многоквартирном доме.

Мартен (имя изменено), который живет в этом доме уже несколько лет, не хочет, чтобы его настоящее имя использовалось в этой истории - во избежание возможных конфликтов. По его словам, корень проблемы - мужчина и женщина, переехавшие на пятый этаж несколько месяцев назад, или, как выразился Мартен, «молодой человек и девушка», имея в виду возраст пары.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх