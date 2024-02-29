28 февраля не было обычной средой для жителей многоквартирного дома в микрорайоне Аннелинна. Несмотря на то, что в тот день около 11 часов многие были на работе, в школе или детском саду, весь дом был потрясен случившимся - незадолго до полудня на одной из лестничных площадок верхнего этажа был обнаружен труп. «Приехал белый фургон... подъехал к дому, дал задний ход, открыли дверь. Вынесли носилки и черный мешок», - вспоминает житель дома.
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«Достали носилки и черный мешок»: В Тартуском подъезде было найдено тело
Дом, где было найдено тело, - это пятиэтажный многоквартирный дом на улице Мыйсавахе, где живут люди трудоспособного возраста, несколько семей и несколько пенсионеров. Однако найденный мертвым человек не был жильцом дома, по крайней мере, по словам Мартена, который живет в этом многоквартирном доме.