«Достали носилки и черный мешок»: В Тартуском подъезде было найдено тело

Дом, где было найдено тело, - это пятиэтажный многоквартирный дом на улице Мыйсавахе, где живут люди трудоспособного возраста, несколько семей и несколько пенсионеров. Однако найденный мертвым человек не был жильцом дома, по крайней мере, по словам Мартена, который живет в этом многоквартирном доме.

Мартен (имя изменено), который живет в этом доме уже несколько лет, не хочет, чтобы его настоящее имя использовалось в этой истории - во избежание возможных конфликтов. По его словам, корень проблемы - мужчина и женщина, переехавшие на пятый этаж несколько месяцев назад, или, как выразился Мартен, «молодой человек и девушка», имея в виду возраст пары.