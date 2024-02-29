КАЙФ В УШКИ ⟩ День независимости Эстонии на Канарских островах отпраздновали ярко с группой ПараТайн

В этот день на крыше ресторана Light House с самым потрясающим видом на остров Тенерифе в рамках вечеринки «КАЙФвУШКИ» прошел сольный концерт группы ПараТайн.

«КАЙФвУШКИ» - это серия музыкальных вечеринок на Канарских островах, гостей которой объединяет любовь к хорошей музыке и умение веселиться от души. На вечеринке играют лучшие русскоязычные хиты 2000-х и самые свежие треки современности, а изюминкой вечеринок становится выступление музыкальных групп и различные шоу-программы.