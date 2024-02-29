Как и каждый год, из-за обильных снегопадов река Казари вышла из берегов, затопив поля и деревенские дороги. По словам местных жителей, в этом году наводнение не такое сильное, как обычно: «Обычно в апреле всегда наводнение».
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Иногда вода стоит всего в метре от дома»: Река Казари демонстрируют первые признаки весны
Осадки и таяние снега подняли уровень воды в реках Эстонии. В Ляэнемаа одним из главных предвестников весны является река Казари, которую каждый год посещают толпы людей.