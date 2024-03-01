ФОТО ⟩ «Она давила, а он орал»: женщина из Таллинна жалуется на последствия детского массажа

Массажист была неприветлива, особо не разговаривала, а только указала жестом на кушетку и попросила раздеть малыша. Когда мать сняла ребенку подгузник, то массажист в грубой форме сказала, что массаж на голое тело делать не будет, так как ребенок может описать пеленки. Марина очень удивилась ее словам, так как она знала от своих подруг, что грудничкам делают массаж без подгузников, но спорить со специалистом не стала. Положив своего сына на кушетку, женщина отошла чуть в сторону от ребенка и начала наблюдать за действиями массажиста.