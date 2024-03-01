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ФОТО ⟩ «Она давила, а он орал»: женщина из Таллинна жалуется на последствия детского массажа

Арменуи Геройская
, репортер
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: 06photo/Shutterstock

Каждый родитель желает своему ребенку только самого лучшего, особенно когда дело касается здоровья. Мать пятимесячного ребенка не могла и представить, чем закончится для нее и ее сына поход к массажисту в одну из клиник Таллинна. Что плохого может случиться на сеансе детского массажа?

Невролог назначил пятимесячному сыну Марины (имя изменено, известно редакции) курс из десяти сеансов массажа в одном из столичных учреждений здравоохранения. В день, когда Марина пришла с сыном на первый сеанс массажа, она удивилась холодному приему специалиста. 

Массажист была неприветлива, особо не разговаривала, а только указала жестом на кушетку и попросила раздеть малыша. Когда мать сняла ребенку подгузник, то массажист в грубой форме сказала, что массаж на голое тело делать не будет, так как ребенок может описать пеленки. Марина очень удивилась ее словам, так как она знала от своих подруг, что грудничкам делают массаж без подгузников, но спорить со специалистом не стала. Положив своего сына на кушетку, женщина отошла чуть в сторону от ребенка и начала наблюдать за действиями массажиста. 

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