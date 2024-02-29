ФОТО ⟩ «Самый красивый мальчик!» Андрей Данилко показал, как выглядел в детстве

На черно-белом снимке маленький Данилко предстал с широкой улыбкой на лице. Он позировал в белой рубашке и с короткой стрижкой. У него была достаточно милая и яркая внешность.

«А угадает ли кто-то год?» - поинтересовался у поклонников Данилко.

Подписчики предположили, что фото было сделано в 1980 году. «Первый раз в первый класс», - пишут фанаты.

Кроме того, они забросали Данилко комплиментами. В комментариях они написали:

«Какая сладкая булочка с корицей», «Какой красавчик», «Когда-то в этот мир пришел такой талантливый и замечательный мальчишка», «Просто ангел. Смотришь на этого мальчика и появляется улыбка на лице», «Это самый красивый мальчик, которого я когда-либо видела».