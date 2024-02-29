ФОТО И ВИДЕО ⟩ Елена Зеленская встретилась с королевой Великобритании Камиллой

«Во время визита в Великобританию рада встретиться с Ее Величеством Королевой Камиллой», - отметила жена Владимира Зеленского.

Украинская первая леди рассказала, что поблагодарила британскую королевскую семью и все Соединенное Королевство за поддержку Украины, за приют 200 тысяч украинских беженцев и регулярные встречи с ними, ведь король Чарльз III и королева Камилла не раз посещали Украинский центр в Лондоне.

«Уверена, наши народы имеют общие ценности: жизнь, свободу, демократию. Продолжаем отстаивать их вместе», - написала Елена Зеленская.

Для встречи в Букингемском дворце первая леди выбрала черные прямые брюки и светлый твидовый жакет. На ногах жены президента Украины были темные туфли на каблуках.

Тем временем королева Камилла продемонстрировала темно-синее платье. Самого короля Чарльза III, который сейчас лечится от рака и довольно редко появляется на публике, на встрече не было.

«Благодарна королевской семье за теплый, как всегда, прием», - добавила Елена Зеленская.