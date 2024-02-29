73-летний Томас Юджин Крич, признанный виновным в пяти убийствах в трех штатах и забивший до смерти своего сокамерника, 28 февраля утром был отвезен на каталке в камеру казней в Учреждении строгого режима штата Айдахо, пишет Metro.

Казнь Крича должна была быть исполнена, поскольку он остается одним из заключенных, приговоренных к смертной казни дольше всего в США. Но трем членам медицинской бригады не удалось найти вену для введения капельницы, несмотря на восемь попыток.

Привязав руки к столу, Крич посмотрел на членов своей семьи и представителей и протянул пальцы. Казалось, он говорил кому-то: «Я люблю тебя».

Когда казнь была отменена, смотритель подошел к Кричу, несколько минут тихо разговаривал с ним и сжал его руку. Через несколько часов генеральный прокурор Рауль Лабрадор заявил, что «правосудие снова затянулось». После неудачных попыток адвокаты Крича быстро подали ходатайство об отсрочке дела.

«Неудачная попытка казни» доказывает «неспособность управления исправительных учреждений провести гуманную и конституционную казнь», заявили его адвокаты в иске, поданном в окружной суд США.

Айдахо подтвердил, что штат не будет снова пытаться казнить Крича до истечения срока его нынешнего смертного приговора, и суд разрешил это.