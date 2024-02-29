СМОТРИТЕ ⟩ «Ненавидит весь город»: родители жениха наняли бандитов, чтобы сорвать свадьбу своего сына

Все началось с того, что богатая семья жениха не восприняла его девушку, Александру, из-за ее скромного происхождения, решив, что она хочет только денег. Несмотря на долгие отношения влюбленных, родители парня постоянно травили его избранницу, угрожая ей и пытаясь ее подкупить.

Когда же пара объявила о помолвке, мать жениха симулировала сердечный приступ, обвиняя в этом Александру и требуя от нее компенсации за лечение.

В день свадьбы, назначенной на 18 февраля, родители жениха так и не появились на праздновании, но без их участия не обошлось. В разгар церемонии неизвестные облили невесту красной краской, испортив ее свадебное платье. Как выяснилось позже, хулиганов наняли неугомонные родители жениха.

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Кроме того, они анонимно донесли полиции о наличии наркотиков на мероприятии. К счастью, правоохранительные органы, прибывшие по вызову, так никого и не арестовали.

Интересно, что после свадьбы этот кошмар не закончился. Перед медовым месяцем родственники спрятали паспорт и визу жениха, пытаясь сорвать поездку, но молодожены все же отправились в путешествие.

Местные жители, чтобы поддержать влюбленных, забросала дом их обидчиков яйцами.

«Их ненавидит весь город», - написал один из пользователей Reddit.