В первый день весны, в преддверии Международного женского дня в студию Limon LIVE пришла психолог Ольга Хийело-Архипова. Она рассказала, о чем молчат современные женщины, и дала интересные советы тем, кто хочет вырваться из рутины и поменять свою жизнь.
LIMON LIVE ⟩ «Наши стрессы откладываются на бедрах!» Таллиннский психолог рассказала, о чем молчат женщины
Психолог Ольга Хийело-Архипова с грустью констатирует, что у женщины часто не хватает времени на себя – это ее самая большая беда. Спешка и ускоренность жизни очень портят женщин, так говорят итальянцы. Мы действительно каждый день загружаем себя обязанностями, а потом под тяжестью этой ноши теряем интерес и к жизни, и к своим возлюбленным, и к себе. Порой от усталости, беспомощности, нереализованных желаний хочется кричать, но женщины продолжают улыбаться в социальных сетях, а о проблемах молчать.
Так о чем же на самом деле молчит современная женщина?
«Еще с юности попадаем в сказочную историю, где начинаем верить, что нас ждет успешный успех, что мы обязательно реализуем все мечты. Дело в том, что об этом нам на каждом шагу твердят телевидение и социальные сети, – говорит Ольга Хийело-Архипова. – И мы не можем наши надежды реализовать, приходит чувство вины, и мы уходим в молчание».
По словам психолога, социальные сети – просто источник различных комплексов. Ведь чаще всего всё, что мы там видим, лишь иллюзия чужого счастья.
«Женщина может молчать от одиночества, а в социальных сетях у нее все будет ярко и красиво», – говорит психолог.
Женское молчание – метод неформальной коммуникации, которая имеет глубокие культурные корни, требования в обществе. Часто молчание – это средство самозащиты, а еще бывает злость, страх или обида. Иной раз женское молчание – манипуляция другими людьми.
В прошлом году Ольга Хийело-Архипова побывала в Индии и в беседе с аюрведическими врачами узнала, что резко набирать вес женщины могут именно от психологических проблем. «Наши стрессы от негативных мыслей из головы уходят к нам на бедра, - говорит психолог. – Бедра у женщины – центр радости. Все прописывания восьмерок или другие упражнения с нагрузкой на бедра – это всегда активизация радости. И как только стресс становится для головы невыносим, у нас именно на бедрах образуются лишние килограммы».
Крайне важно для женщины уметь себя баловать, отдыхать, обращать внимание на то, что подпитывает эмоционально и дает силу. По совету психолога, каждый день хотя бы один час женщина должна посвящать себе и своим мыслям.
«Каждой женщине нужна своя комната, чтобы услышать свое сердце, там помолчать, соприкоснуться с гранями своей души, наполниться, восстановиться, – говорит Ольга Хийело-Архипова. – Женщине очень важно иметь свою шкатулку с украшениями – это камни для души. Украшения надо перебирать, ведь каждое из них кем-то подарено, откуда-то привезено. Также важны для женщины свои деньги, свое дело – это дает уверенность. Ведь в какой-то момент ты можешь остаться одна, и тебе будет на что путешествовать и покупать новые платья».
По словам психолога, когда в жизнь женщины приходит мужчина, он поднимает на поверхность все то, что женщина в себе не видит. «Он поднимает из нее такие детские травмирующие события, которые происходили с ней до пяти лет, которые она еще не прожила и не проработала с папой или с мамой, – рассказывает Ольга Хийело-Архипова. – Говорят, что первый брак мы отрабатываем отношения с мамой – нашу дистанцию, познаем близость, что такое надежность. Второй брак – отношения с папой, и третий брак, говорят, самый целый».
«Каждая женщина молчит о том, что она хочет сбежать и бросить все: весь быт, всех родственников, хоть куда, чтобы просто побыть одной», – раскрывает секреты женского молчания Ольга Хийело-Архипова.
«Верно, сбежать! Хотя бы на один день», – подтверждает ведущая Светлана Карабут.
Продуктивно ли молчать, и какие проблемы ни в коем случае нельзя замалчивать? От чего зависит поток женственности и какие проблемы влечет за собой женская конкуренция? Обо всем этом, а также о том, почему психолог Ольга Хийело-Архипова не любит 8 марта, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.