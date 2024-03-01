LIMON LIVE ⟩ «Наши стрессы откладываются на бедрах!» Таллиннский психолог рассказала, о чем молчат женщины

В прошлом году Ольга Хийело-Архипова побывала в Индии и в беседе с аюрведическими врачами узнала, что резко набирать вес женщины могут именно от психологических проблем. «Наши стрессы от негативных мыслей из головы уходят к нам на бедра, - говорит психолог. – Бедра у женщины – центр радости. Все прописывания восьмерок или другие упражнения с нагрузкой на бедра – это всегда активизация радости. И как только стресс становится для головы невыносим, у нас именно на бедрах образуются лишние килограммы».

Психолог Ольга Хийело-Архипова в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

Крайне важно для женщины уметь себя баловать, отдыхать, обращать внимание на то, что подпитывает эмоционально и дает силу. По совету психолога, каждый день хотя бы один час женщина должна посвящать себе и своим мыслям.

«Каждой женщине нужна своя комната, чтобы услышать свое сердце, там помолчать, соприкоснуться с гранями своей души, наполниться, восстановиться, – говорит Ольга Хийело-Архипова. – Женщине очень важно иметь свою шкатулку с украшениями – это камни для души. Украшения надо перебирать, ведь каждое из них кем-то подарено, откуда-то привезено. Также важны для женщины свои деньги, свое дело – это дает уверенность. Ведь в какой-то момент ты можешь остаться одна, и тебе будет на что путешествовать и покупать новые платья».

Психолог Ольга Хийело-Архипова в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

По словам психолога, когда в жизнь женщины приходит мужчина, он поднимает на поверхность все то, что женщина в себе не видит. «Он поднимает из нее такие детские травмирующие события, которые происходили с ней до пяти лет, которые она еще не прожила и не проработала с папой или с мамой, – рассказывает Ольга Хийело-Архипова. – Говорят, что первый брак мы отрабатываем отношения с мамой – нашу дистанцию, познаем близость, что такое надежность. Второй брак – отношения с папой, и третий брак, говорят, самый целый».

Limon live: Olga Hiielo. Фото: Tairo Lutter

«Каждая женщина молчит о том, что она хочет сбежать и бросить все: весь быт, всех родственников, хоть куда, чтобы просто побыть одной», – раскрывает секреты женского молчания Ольга Хийело-Архипова.

«Верно, сбежать! Хотя бы на один день», – подтверждает ведущая Светлана Карабут.

Продуктивно ли молчать, и какие проблемы ни в коем случае нельзя замалчивать? От чего зависит поток женственности и какие проблемы влечет за собой женская конкуренция? Обо всем этом, а также о том, почему психолог Ольга Хийело-Архипова не любит 8 марта, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.

Психолог Ольга Хийело-Архипова и ведущая Светлана Карабут. Фото: Tairo Lutter