«Всех людей выгнали из центра», - говорит Аарне, который был в торговом центре Kristiine утром 21 февраля. Примерно через шесть часов раздается второй сигнал тревоги, и центр снова эвакуируют: горит склад одного из магазинов. Руководитель торгового центра Kristiine Кристьян Маароос подтвердил Elu24, что в тот день в центре прозвучало два сигнала тревоги, первый из которых оказался ложным.
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«СОВПАДЕНИЕ?» ⟩ Первый сигнал тревоги в Kristiine Keskus в злополучный день прозвучал за несколько часов до пожара
На прошлой неделе, 21 февраля, в 16:16 в торговом центре Kristiine прозвучал сигнал тревоги. Над центром повисло темное облако дыма, а с одной стороны центра виднелось пламя.