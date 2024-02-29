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«СОВПАДЕНИЕ?» ⟩ Первый сигнал тревоги в Kristiine Keskus в злополучный день прозвучал за несколько часов до пожара

Геттер Трумси
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Фото: Konstantin Sednev

«Всех людей выгнали из центра», - говорит Аарне, который был в торговом центре Kristiine утром 21 февраля. Примерно через шесть часов раздается второй сигнал тревоги, и центр снова эвакуируют: горит склад одного из магазинов. Руководитель торгового центра Kristiine Кристьян Маароос подтвердил Elu24, что в тот день в центре прозвучало два сигнала тревоги, первый из которых оказался ложным.

На прошлой неделе, 21 февраля, в 16:16 в торговом центре Kristiine прозвучал сигнал тревоги. Над центром повисло темное облако дыма, а с одной стороны центра виднелось пламя.

Спасательный департамент попросил жителей района закрыть двери и окна. Более десяти спасательных команд отправились на тушение пожара, который был взят под контроль в 17:47.

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