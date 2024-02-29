«СОВПАДЕНИЕ?» ⟩ Первый сигнал тревоги в Kristiine Keskus в злополучный день прозвучал за несколько часов до пожара

«Всех людей выгнали из центра», - говорит Аарне, который был в торговом центре Kristiine утром 21 февраля. Примерно через шесть часов раздается второй сигнал тревоги, и центр снова эвакуируют: горит склад одного из магазинов. Руководитель торгового центра Kristiine Кристьян Маароос подтвердил Elu24, что в тот день в центре прозвучало два сигнала тревоги, первый из которых оказался ложным.