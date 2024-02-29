ВИДЕО ⟩ «Давно не виделись!» Певец Тима Белорусских добрался до Таллинна

Тима Белорусских приехал в Эстонию рано утром. Сегодня он будет отдыхать, репетировать и набираться сил перед концертом. Концерт белорусского артиста пройдет в Таллинне уже завтра, 1 марта, в столичном клубе MJClub .

«Салют, Таллинн! Мы уже на месте. Завтра большое сольное выступление. Давно не виделись, поэтому подтягивайтесь!» – обратился певец к своим поклонникам.

По словам организатора, артист, действительно, давно не был не только в Эстонии, но и в других странах Европы. Концерт в Таллине обещает стать особым событием для всех поклонников его творчества и зажигательной музыки.