«Незабудка – твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким...» Многие помнят этот хит, который пять лет назад звучал из каждого радиоприемника. С тех пор много воды утекло, и вот в Таллинн приехал их автор – певец Тима Белорусских.
ВИДЕО ⟩ «Давно не виделись!» Певец Тима Белорусских добрался до Таллинна
Тима Белорусских приехал в Эстонию рано утром. Сегодня он будет отдыхать, репетировать и набираться сил перед концертом. Концерт белорусского артиста пройдет в Таллинне уже завтра, 1 марта, в столичном клубе MJClub.
«Салют, Таллинн! Мы уже на месте. Завтра большое сольное выступление. Давно не виделись, поэтому подтягивайтесь!» – обратился певец к своим поклонникам.
По словам организатора, артист, действительно, давно не был не только в Эстонии, но и в других странах Европы. Концерт в Таллине обещает стать особым событием для всех поклонников его творчества и зажигательной музыки.