Лучше не рисковать, особенно если дело касается чего-то важного. Осторожные обдуманные действия позволяют добиться отличного результата. А вот поступки, совершенные под влиянием мимолетных эмоций, порой приводят к неприятным последствиям.
ГОРОСКОП НА 1 МАРТА ⟩ Что приготовил первый день весны для каждого знака Зодиака?
День подходит для объединения усилий, работы в команде. Очень разные люди могут обнаружить, что у них много общего. Благоприятный день для откровенных разговоров с близкими. Можно делиться переживаниями и обсуждать планы. Станет ясно, как изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно.
Овен
День не лишен напряженных моментов. Но особенно переживать не стоит: многое можно быстро уладить. Хорошо браться за новые дела, однако прежде стоит завершить то, что было начато раньше. Так вы заметно упростите жизнь и себе, и тем, кто вам помогает. Лучше не рисковать деньгами и не спешить с заключением сделок. Тут необдуманные поступки могут обернуться неприятностями. Во всем, что касается личных отношений, стоит полагаться на интуицию. Именно благодаря ей вы поймете, как лучше себя вести, о чем говорить и что делать.
Телец
Важно не спешить. Стоит хорошо подумать, прежде чем предпринимать что бы то ни было. Окружающие чаще обычного пытаются давить на вас, навязывать свою волю. Кто-то делает это из лучших побуждений, но вы все равно должны дать отпор. Постарайтесь сделать это максимально корректно, чтобы избежать упреков и обид. Могут появиться идеи, реализацией которых вы займетесь позже. Чаще всего они связаны с работой или важной для вас творческой деятельностью. День хорошо подходит для общения с близкими. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы.
Близнецы
Подходящий день для интересных дел. Можно вернуться к каким-то старым замыслам. Сейчас у вас будет возможность осуществить их. Вам охотно помогают и старые, и новые знакомые, а интуиция всегда безошибочно подсказывает, к кому лучше обратиться за поддержкой. Можно экспериментировать, пробовать новое. У вас появятся отличные идеи. Вскоре появится шанс воплотить их в жизнь. Вторая половина дня обещает интересные встречи. Некоторые Близнецы смогут повидаться с людьми, по которым в последнее время очень скучали.
Рак
Первая половина дня потребует серьезного отношения к делам. Обращайте внимание на мелочи и старайтесь доводить начатое до конца. Можно добиться успеха, справиться с тем, что раньше не получалось. Окружающие дают отличные советы и охотно приходят на помощь, если это требуется. Вторая половина дня проходит спокойно. Будет возможность провести время с близкими. Не исключено, что найдется повод для домашнего праздника, импровизированной вечеринки. Некоторых Раков навестят старые друзья. Интересным будет разговор с человеком, которого вы давно не видели.
Лев
Утро порадует удачными совпадениями и хорошими новостями. Не исключено, что планы нужно будет изменить, и вас это порадует. Могут появиться отличные идеи, которые вы чуть позже реализуете вместе с друзьями. Некоторых Львов ждут романтические сюрпризы. Будет шанс провести время с тем, кто давно вам нравится. Вторая половина дня подходит для привычных дел. Вы быстро с ними справляетесь, не возникает даже мелких трудностей. Не упустите возможность решить какие-то организационные вопросы. Можно заниматься составлением официальных документов, писем в государственные организации.
Дева
День беспокойный, но достаточно удачный. Он хорошо подходит для новых дел: вы быстро во всем разбираетесь, учитесь на ходу. Могут неожиданно появиться новые задачи, требующие решения. Они не так сложны, как может показаться на первый взгляд, и вы отлично справитесь. Благоприятным будет день и с точки зрения общения. Можно восстановить давние деловые связи, положить конец спорам с коллегами и руководством. Не возникнет проблем и в личных отношениях. Вы отлично ладите с близкими, часто понимаете их с полуслова.
Весы
Начало дня будет спокойным и приятным. Никуда не торопясь, вы сможете завершить дела, начатые раньше, убедиться, что все в порядке и цель достигнута. Вам легко общаться с очень разными людьми. Удается найти общий язык с теми, кто совсем на вас не похож. Некоторых Весов приятно удивят люди, о которых представители знака прежде были невысокого мнения. Во второй половине дня возможны какие-то неожиданные события, странные совпадения. Они наведут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше.
Скорпион
Благоприятный спокойный день. Можно заниматься запланированными делами, не опасаясь неприятных сюрпризов и неожиданностей. Во многом помогают старые и новые знакомые. У одних представителей знака сегодня появятся новые союзники, другие найдут способ восстановить связи, которыми прежде дорожили. День благоприятен с финансовой точки зрения, возможны денежные поступления из неожиданных источников. Возможны предложения о долгосрочном сотрудничестве. Тут лучше не спешить с ответов, а собрать побольше информации для размышления.
Стрелец
Благоприятный день для интеллектуальной работы, решения сложных и важных задач. Никто не сможет сбить вас с толку, не заставит отказаться от задуманного. Вы внимательны к мелочам, но это не мешает видеть ситуацию в целом, мыслить стратегически. Появляются идеи, которые могут кардинально изменить ваши планы на будущее. Возможны необычные знакомства, запоминающиеся встречи. Вы на многих производите сильное впечатление. Люди, с которыми вы сегодня поговорите лишь несколько минут, наверняка захотят узнать вас получше.
Козерог
Не тратьте время напрасно в первой половине дня. Есть шанс добиться больших успехов, но действовать нужно быстро. Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, которые со временем станут вашими самыми надежными союзниками. Не бойтесь отвечать согласием на необычные предложения, если они кажутся интересными. Вторая половина дня проходит приятно, хоть и не столь плодотворно. Она подходит для встреч с друзьями и романтических свиданий. Можно принимать гостей, устраивать домашние праздники. Удачными будут небольшие покупки.
Водолей
Благоприятный день. Смело беритесь за новые дела, шансы достичь успеха высоки. У вас получается даже то, что прежде не удавалось. Вероятны хорошие новости. Они могут касаться и работы, и сферы личных отношений. День подходит для того, чтобы что-то менять в своей жизни, принимать важные решения. Можно положиться на интуицию, она не подведет. Легко достичь взаимопонимания с близкими, да и с новыми знакомыми вы отлично ладите. Вечер - время приятных сюрпризов и подарков, которые долго будут радовать.
Рыбы
Благоприятный день, очень насыщенный и плодотворный. Он дает шанс добиться отличных результатов во многих делах. Проявляйте инициативу, импровизируйте. Звезды на вашей стороне, все складывается отлично. Удастся решить какие-то старые проблемы, разобраться в сложных и неоднозначных ситуациях. Вы действуете быстро и не упускаете возможность достичь цели. Вероятны приятные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Нетрудно будет понравиться тем, кто давно вам симпатичен.