ГОРОСКОП НА 1 МАРТА ⟩ Что приготовил первый день весны для каждого знака Зодиака?

День подходит для объединения усилий, работы в команде. Очень разные люди могут обнаружить, что у них много общего. Благоприятный день для откровенных разговоров с близкими. Можно делиться переживаниями и обсуждать планы. Станет ясно, как изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно.

Овен

День не лишен напряженных моментов. Но особенно переживать не стоит: многое можно быстро уладить. Хорошо браться за новые дела, однако прежде стоит завершить то, что было начато раньше. Так вы заметно упростите жизнь и себе, и тем, кто вам помогает. Лучше не рисковать деньгами и не спешить с заключением сделок. Тут необдуманные поступки могут обернуться неприятностями. Во всем, что касается личных отношений, стоит полагаться на интуицию. Именно благодаря ей вы поймете, как лучше себя вести, о чем говорить и что делать.

Телец