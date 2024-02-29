Известный певец Элтон Джон был замечен в Лондоне. Член его команды помогал спуститься певцу по ступенькам ресторана после ужина с его партнером Дэвидом Фернишем в частном клубе, пишет Focus.
Элтон Джон был замечен на ужине со своим мужем: журналисты обратили внимание на одну деталь
Сэр Элтон Джон, похоже, с трудом передвигался, когда 27 февраля вечером покидал частный клуб Oswald's в Лондоне. Британский певец поужинал со своим мужем Дэвидом Фернишем, сообщает Еxpress.
Член команды помог 76-летнему музыканту спуститься по ступенькам ресторана, затем он сел в свой красный «Бентли» и вернулся домой.
Журналисты заметили, что на обуви знаменитости был балансир Evenup, который, как правило, используется «после травмы или операции на стопе для устранения разницы в длине ног, вызванной использованием ходунков».
Звезда была одета в пыльно-розовый костюм и белую рубашку, которую он сочетал с белыми кроссовками. Его пиджак был украшен потрясающей вышитой розой над левым карманом. К своему образу музыкант подобрал затемненные круглые солнцезащитные очки, а из украшений на нем были большой крестик и серьга в тон. Ранее звезду заметили с тростью, когда он посетил похороны Дерека Дрейпера.