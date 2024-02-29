Элтон Джон был замечен на ужине со своим мужем: журналисты обратили внимание на одну деталь

Журналисты заметили, что на обуви знаменитости был балансир Evenup, который, как правило, используется «после травмы или операции на стопе для устранения разницы в длине ног, вызванной использованием ходунков».

Звезда была одета в пыльно-розовый костюм и белую рубашку, которую он сочетал с белыми кроссовками. Его пиджак был украшен потрясающей вышитой розой над левым карманом. К своему образу музыкант подобрал затемненные круглые солнцезащитные очки, а из украшений на нем были большой крестик и серьга в тон. Ранее звезду заметили с тростью, когда он посетил похороны Дерека Дрейпера.