Рассказ бывшей стюардессы: тайные признаки того, что в самолете что-то не так

Бывшая стюардесса Лиза Хьюз рассказала о признаках того, что в самолете что-то не так. Она также рекомендовала не расслабляться и использовать свои органы чувств. Об этом пишет The Mirror.

По ее словам, есть признаки, на которые следует обратить внимание и которые могут указывать на то, что в самолете действительно что-то не так.

43-летняя Лиза Хьюз, которая раньше была членом экипажа, поделилась своими наблюдениями, подробно рассказав о том, когда человеку стоит начинать беспокоиться. По ее словам, частое общение с кабиной пилотов может указывать на возможные проблемы, а общение, которое кажется неровным и прямым, также может говорить о том, что персонал что-то беспокоит. Пассажиры также могут заметить, что члены экипажа готовят аварийное оборудование, что может означать, что скоро будет сделано объявление.

«Необычные шумы, вибрации или изменения в схеме полета (например, внезапное изменение высоты) могут указывать на механические проблемы. Ваши органы чувств – действительно хороший индикатор того, что в самолете что-то идет не так. Изменения в освещении салона, развертывание кислородных масок или введение аварийных протоколов – это явные признаки неблагополучия», – добавила она.

Лиза также рассказала о четырех случаях, когда может потребоваться аварийная посадка. Технические неполадки в самолете, экстренные медицинские ситуации, угрозы безопасности и сложные погодные условия – все это может стать причиной, по которой самолету придется совершить посадку перед аэропортом назначения.

Бывшая стюардесса также объяснила, что если самолету придется совершить экстренную посадку, то сначала людей на борту оповестят о происходящем и проинформируют об использовании положения «скоба». В случае необходимости, салон будет оцеплен, а после приземления, если потребуется эвакуация, экипаж поможет в этом, чтобы все смогли покинуть самолет как можно более безопасно и спокойно.