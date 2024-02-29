Måneskin - итальянская группа, которая вознеслась на вершину музыкального мира в 2021 году после победы на конкурсе Евровидение! Они добились успеха не только в Европе, но и в других частях света. В 2023 году группа была номинирована на премию «Грэмми», а осенью того же года получила награду за лучшее рок-видео на церемонии MTV Music Video Awards.

В мае прошлого года завершился их долгожданный тур Loud Kids, последний концерт которого прошел в Эстонии.

Теперь, чуть меньше года спустя, у поклонников Måneskin есть новый повод для радости: один из участников группы снова приезжает в Эстонию. Басистка Måneskin Виктория Де Анджелис выступит с диджейским сетом в столичном клубе Helitehas в апреле.

«Виктория излучает жизненную силу, свободу и страсть к музыке. Коньки, игра на бас-гитаре и вечеринки были ее страстью с самого раннего возраста. Музыка была поводом прогулять школу, поэтому с ранних лет он была в составе нескольких групп. Бунтарство Виктории не подвело ее, и сегодня ее озорство превратило девушку в профессионального музыканта, занимающегося любимым делом целый день», - говорится в официальном пресс-релизе мероприятия.

Хотя поклонники Виктории знают ее как рокершу из Måneskin, техно-мир Милана и Берлина пробудил в ней любовь и к клубной музыке.

Виктория выйдет на сцену Helitehas вечером 13 апреля со своей диджейской программой.

Узнать больше о мероприятии можно ЗДЕСЬ.

Билеты, которые поступят в продажу 1 марта, можно купить ЗДЕСЬ!