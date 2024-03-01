Мексиканка Арья Лок отрицает эпиляцию, демонстрирует в соцсетях свою небритость, популяризирует естественность и получает восторженные комментарии от многотысячных поклонников, пишет RUS TVNET.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Женщина 13 лет не бреет ноги и восхищает этим мужчин
Женщина заявляет, что устала жить в обществе, которое заставляет женщин брить волосы на теле. 34-летняя жительница Мексики выступает за естественный вид, не требующий особого ухода, и с гордостью демонстрирует волосы на теле в социальных сетях.
«Многие из нас не осознают, что нам с рождения »промывают мозги«, чтобы заставить женщин соответствовать нормам общества. Женщин с гладкой кожей без волос рекламируют повсюду, давая им понять, что женщины должны так выглядеть», - рассказала Арья изданию Metro.
Мужчинам в Интернете нравится подход Арьи к вопросу эпиляции, однако в прошлом это вызывало сложности в ее личной жизни.
«Однажды у меня были отношения с человеком, которому это не нравилось. Я продолжала бриться, чтобы доставить ему удовольствие, но теперь этого не буду делать. Если мужчина не может меня полностью принять, значит, он не предназначен для меня, а я не создана для него. Мой аккаунт в TikTok всегда был посвящен волосам на моем теле, и каждый день я получаю комментарии от мужчин, которые говорят, как сильно им нравятся волосатые ноги и подмышки у женщин», - добавила энтузиаст естественной красоты.
Женщина, работающая электриком, перестала брить волосы на теле в 21 год. Ее вдохновила обложка альбома певицы Патти Смит, на которой певица продемонстрировала свои волосатые подмышки.
«Я получил много комментариев от подруг, которые говорят что они хотят перестать бриться, как я, но слишком боятся общественного осуждения. Никто на самом деле не любит бриться, но они вынуждены делать это для других, в этом нет смысла», - говорит Арья.
У нее тысячи подписчиков в TikTok, и она надеется своим контентом помочь женщинам полюбить свое тело в любом виде.
«Мы все красивы в своем естестве, и если бы женщинам не нужны были волосы на теле, у нас бы их и не было. Мне нравится демонстрировать свою женственность, в том числе волосы на тел»», - сказала Арья.
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