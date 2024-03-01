ФОТО И ВИДЕО ⟩ Женщина 13 лет не бреет ноги и восхищает этим мужчин

Женщина заявляет, что устала жить в обществе, которое заставляет женщин брить волосы на теле. 34-летняя жительница Мексики выступает за естественный вид, не требующий особого ухода, и с гордостью демонстрирует волосы на теле в социальных сетях.

«Многие из нас не осознают, что нам с рождения »промывают мозги«, чтобы заставить женщин соответствовать нормам общества. Женщин с гладкой кожей без волос рекламируют повсюду, давая им понять, что женщины должны так выглядеть», - рассказала Арья изданию Metro.



Мужчинам в Интернете нравится подход Арьи к вопросу эпиляции, однако в прошлом это вызывало сложности в ее личной жизни.

«Однажды у меня были отношения с человеком, которому это не нравилось. Я продолжала бриться, чтобы доставить ему удовольствие, но теперь этого не буду делать. Если мужчина не может меня полностью принять, значит, он не предназначен для меня, а я не создана для него. Мой аккаунт в TikTok всегда был посвящен волосам на моем теле, и каждый день я получаю комментарии от мужчин, которые говорят, как сильно им нравятся волосатые ноги и подмышки у женщин», - добавила энтузиаст естественной красоты.

Женщина, работающая электриком, перестала брить волосы на теле в 21 год. Ее вдохновила обложка альбома певицы Патти Смит, на которой певица продемонстрировала свои волосатые подмышки.