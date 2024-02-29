В возрасте 38 лет умер американский актер Бадди Дюрес

Известно, что Бадди много лет боролся с наркозависимостью. По словам брата покойного, смерть мужчины наступила из-за остановки сердца от наркотического коктейля.

Режиссер Кэмерон Ван Хой вспоминает о Дюресе так:

«Бадди был настоящим электричеством на экране. Работа с ним была одним из величайших приключений в моей жизни. Он был добрым человеком, который любил снимать фильмы. Несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался, Дюресу каким-то образом удавалось отложить их в сторону. Мы очень сблизились после съемок нашего фильма "Флинч". Я убит горем из-за того, что его жизнь так оборвалась».

Что известно о Бадди Дюресе

Бадди Дюрес родился в Нью-Йорк. В 2014 году дебютировал в кино под названием «Бог знает что». Затем была главная роль в фильме «Хорошие времена», где он играл с актером Робертом Паттинсоном. Позже харизматичный актер сыграл во многих кинолентах, в частности, «Флинч», «Один», «Забавные страницы» и в других киноработах.

Незадолго до старта своей актерской карьеры Бадди сидел в тюрьме за наркотики. Затем у него были проблемы с законом как минимум десять раз. Это были обвинения за кражу личных вещей, хранение наркотических веществ и многие другие причины.

Родные пытались повлиять на его бурную жизнь, но не смогли.