Проверьте себя: мужские и женские имена, приносящие своим владельцам только счастье

Какие женские и мужские имена притягивают счастье, как магнитом

Екатерина – чистая, безупречная. Женщина с этим именем олицетворяет собой добро, свет, чистоту и нежность. Но вместе с тем обладает очень мощной энергетикой. Екатерина обладает развитым интеллектом, уверена в себе, из-за чего может казаться окружающим надменной. Она настоящая счастливица в жизни, именно благодаря своему разуму и настойчивости, за что судьба дарит ей все блага – счастье, богатство и любовь.

Ольга – мудрая, роковая. Женщины с таким именем отличаются невероятной силой духа, решительностью и интеллектом. Что не удивительно, ведь имя имеет скандинавское происхождение, поэтому наделено могуществом викингов. За счет своей целеустремленности, высокой морали и доброты Ольга всегда добивается того, что хочет. Жизнь оберегает женщин с этим именем, всегда одаряет их богатством и славой за чуткость, честность и решительность.

Ирина – божественная. Имя наделяет своих владелиц божественной силой, интуицией и красотой. Ирина может достичь в своей жизни любых высот, если решит что-нибудь для себя. Это решительная, целеустремленная женщина, которую оберегает сама судьба. Ей всегда везет в любви, она выбирает лучшего мужчину из своих поклонников. Деньги сами плывут в руки этих женщин, поэтому среди них очень много богатых.

Александр – защитник. Несмотря на свое имя Александр – это творческая личность, поэтому мастер нестандартных идей и креативных решений. Благодаря чему добивается незаурядных успехов в жизни, карьере или бизнесе. Вместе с тем, это уверенные в себе, решительные и стойкие мужчины, за счет своей харизмы способны покорить любую женщину.

Михаил – богоподобный. Благодаря своему имени мужчина обладает большой силой воли, интеллектом и харизмой. Эти мужчины – настоящие лидеры, они умело доносят до людей свои мысли, легко ведут себя. Судьба всегда благосклонна к ним, это приносит им успех во всех областях жизни.

Алексей – защитник. Эти мужчины обладают хорошей интуицией, крайне справедливы и очень добры. Их жизненный путь часто связывается с творчеством, из них получаются хорошие артисты, режиссеры, писатели и художники. Впрочем, они также достигают невероятных высот в политике и бизнесе благодаря своей интуиции, которая их никогда не подводит. Судьба наделяет этих мужчин счастьем, богатством и славой за их доброту и порядочность.