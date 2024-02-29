Маленькие модели из разных уголков Земли показали свои таланты в гостеприимной Грузии, где прошел финал фестиваля World Rising Stars 2024.
ФОТО ⟩ Мальчики из Таллинна успешно представили Эстонию в Грузии
Два мальчика из Таллина 6-летний Артем Фелль и 7-летний Мирон Простотин успешно представили Эстонию в Грузии.
Фестиваль моделей и талантов WRS 2024 оказался насыщен захватывающей программой: участники проходили через различные этапы конкурса, включая интервью с жюри, показы мод, шоу талантов и завершающее финальное шоу – церемонию награждения. Участникам провели экскурсия по Тбилиси, посещение аквапарка. Участники конкурса обменивались подарками на вечере дружбы, где дети представляли свою страну через национальные угощения и народные танцы.
На показах мод WRS 2024 Артем и Мирон демонстрировали на подиуме одежду грузинского дизайнера Xatko. Мирон также вышел на подиум в коллекции Dracula by Lucy & Anastasia.
«Я рад, что принял участие в фестивале моделей World Rising Stars 2024. Оно помогло мне стать смелее и увереннее в себе. Теперь я готов отвечать на интервью без страха и горжусь своими наградами, а также стремлюсь к новым достижениям успеха. Новые знакомства – это для меня источник радости и вдохновения», – говорит Mister Europe 2024 Артем Фелль.
Зал вместимостью в 400 гостей, был заполнен и многие стояли, чтобы не упустить ни одного момента шоу. Среди зрителей можно было встретить грузинских знаменитостей. Между показами выступали известные грузинские звезды, такие как Marcus Metreveli и Nini Shermadini, а также профессиональные танцоры грузинских национальных танцев, демонстрируя богатство грузинской культуры. Два дня шоу были запечатлены десятками фото- и видеокамер, а также получили широкое освещение на главных грузинских телеканалах и в СМИ.
Дети из эстонского модельного агентства Staarikool проявили себя настоящими звездами и завоевали главные титулы. Артем Фелль стал победителем среди участников из Европы, а Мирон Простотин – обладателем титула Grand Prix Supreme, завоевав вершину всего конкурса. Эти юные чемпионы не только прославили свою страну, но и продемонстрировали свой талант и уникальность на мировой арене моды и талантов.
«Мне в удовольствие участвовать в таких масштабных мероприятиях и представлять мою прекрасную страну - Эстонию. Я всегда с нетерпением жду возможности познакомиться и подружиться с ребятами из разных стран. Горжусь выигранным титулом», – Grand Prix Supreme Winner 2024 Мирон Простотин.
«Мирон показал себя как профессионал – без репетиций участвовал в показе коллекций двух грузинских брендов. Всегда готов к новым путешествиям и покорению новых вершин!» – говорит мать Мирона, Александра Бандер.
С наградой вернулись домой не только ученики, но и сама хозяйка школы моделей и талантов Staarikool – Анна Бирюкова, которая была в это же время приглашена на церемонию награждения Queen of the Year 2024 в рамках WRS 2024 и также привезла домой корону и титул Queen of the Year 2024.
«Для меня, успехи моих учеников – это не просто награда, а источник гордости и вдохновения. В особенности, когда они достигают таких выдающихся результатов, как победа среди Европы и завоевание главного титула всего конкурса. На фестивале моделей и талантов WRS 2024 участвовали 45 детей, каждый из них проявил себя на высшем уровне. Это было невероятное зрелище наблюдать за юными талантами. Я благодарна организаторам за приглашение на церемонию награждения Queen of the Year 2024, и буду с гордостью носить этот титул, зная, что он символизирует не только мои достижения, но и труд моих воспитанников», – говорит директор Staarikool Анна Бирюкова.