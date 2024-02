ФОТО ⟩ Мальчики из Таллинна успешно представили Эстонию в Грузии

С наградой вернулись домой не только ученики, но и сама хозяйка школы моделей и талантов Staarikool – Анна Бирюкова, которая была в это же время приглашена на церемонию награждения Queen of the Year 2024 в рамках WRS 2024 и также привезла домой корону и титул Queen of the Year 2024.