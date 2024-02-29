ФОТО ⟩ Мальчики из Таллинна успешно представили Эстонию в Грузии

Дети из эстонского модельного агентства Staarikool проявили себя настоящими звездами и завоевали главные титулы. Артем Фелль стал победителем среди участников из Европы, а Мирон Простотин – обладателем титула Grand Prix Supreme, завоевав вершину всего конкурса. Эти юные чемпионы не только прославили свою страну, но и продемонстрировали свой талант и уникальность на мировой арене моды и талантов.

«Мне в удовольствие участвовать в таких масштабных мероприятиях и представлять мою прекрасную страну - Эстонию. Я всегда с нетерпением жду возможности познакомиться и подружиться с ребятами из разных стран. Горжусь выигранным титулом», – Grand Prix Supreme Winner 2024 Мирон Простотин.

«Мирон показал себя как профессионал – без репетиций участвовал в показе коллекций двух грузинских брендов. Всегда готов к новым путешествиям и покорению новых вершин!» – говорит мать Мирона, Александра Бандер.

С наградой вернулись домой не только ученики, но и сама хозяйка школы моделей и талантов Staarikool – Анна Бирюкова, которая была в это же время приглашена на церемонию награждения Queen of the Year 2024 в рамках WRS 2024 и также привезла домой корону и титул Queen of the Year 2024.

«Для меня, успехи моих учеников – это не просто награда, а источник гордости и вдохновения. В особенности, когда они достигают таких выдающихся результатов, как победа среди Европы и завоевание главного титула всего конкурса. На фестивале моделей и талантов WRS 2024 участвовали 45 детей, каждый из них проявил себя на высшем уровне. Это было невероятное зрелище наблюдать за юными талантами. Я благодарна организаторам за приглашение на церемонию награждения Queen of the Year 2024, и буду с гордостью носить этот титул, зная, что он символизирует не только мои достижения, но и труд моих воспитанников», – говорит директор Staarikool Анна Бирюкова.