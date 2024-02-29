Популярная эстонская певица рассказала о пластической операции после похудения: «Если это необходимо, значит, так надо!»

Эстонская певица Дагмар Оя сейчас находится в лучшей форме за всю свою жизнь! Певица рассказала, что после того, как она пришла в отличную форму, ей понадобилась небольшая помощь, и она получила ее благодаря пластической хирургии, пишет Elu24.