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Популярная эстонская певица рассказала о пластической операции после похудения: «Если это необходимо, значит, так надо!»

Limon.ee
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Церемония вручения премий эстонского журнала Kroonika.
Церемония вручения премий эстонского журнала Kroonika. Фото: Konstantin Sednev

Эстонская певица Дагмар Оя сейчас находится в лучшей форме за всю свою жизнь! Певица рассказала, что после того, как она пришла в отличную форму, ей понадобилась небольшая помощь, и она получила ее благодаря пластической хирургии, пишет Elu24.

Певица Дагмар Оя поделилась выдержками из блога клиники Health Clinic на своей странице в Instagram. «Моя история», - заявила Оя в подписи к публикации, рассказав о том, что она перенесла пластическую операцию.

«Мое беспокойство было реальностью, с которой я не могла бороться самостоятельно!» - поделилась Оя скриншотом записи в блоге клиники в Instagram.

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