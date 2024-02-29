ГАЛЕРЕЯ ⟩ Масштабно и зрелищно: смотрите, как в центре T1 прошла премьера киносаги «Дюна: Часть вторая»

Премьере предшествовало эффектное шоу Eesti Tantsuagentuur, которое перенесло зрителей в самое сердце «Дюны», показав боевые сцены и динамичность истории через современный танец. Волшебство мира моды приоткрыли футуристическим фэшн-шоу студенты Эстонской академии художеств Рон Верлин и Кристийна Тали .

Титулованный режиссер и сценарист Дени Вильнев продолжает свою киносагу фильмом «Дюна: Часть вторая». В экранизации второй части романа Фрэнка Герберта «Дюна» приняли участие многие всемирно известные актеры. Фильм студий Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures является долгожданным сиквелом картины «Дюна», в 2021 году удостоившейся шести статуэток «Оскар».

В фильме «Дюна: Часть вторая» снялись звезды, уже знакомые по первой части, и не только. Среди актерского состава: номинированный на премию «Оскар» Тимоти Шаламе («Вонка», «Назови меня своим именем»), Зендея («Человек-паук: Нет пути домой», «Эйфория»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»), номинированный на премию «Оскар» Джош Бролин («Мстители: Финал», «Харви Милк») и многие другие. Картину снимали в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.