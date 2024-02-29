ФОТО ⟩ Модель Эмили Ратаковски в соблазнительном образе на кровати свела пользователей Сети с ума

Ратаковски позировала в постели, засветив глубокое декольте. Она выбрала комбинезон с V-образным вырезом фасона на запах. Образ она дополнила туфлями на шпильках.

Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.