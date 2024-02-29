ФОТО ⟩ Модель Эмили Ратаковски в соблазнительном образе на кровати свела пользователей Сети с ума

Американская модель британского происхождения Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram серию фото, на которых запечатлена в черном комбинезоне, пишет Гордон.
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«Здравствуйте», – написала она на французском языке (Bonjour).
Ратаковски позировала в постели, засветив глубокое декольте. Она выбрала комбинезон с V-образным вырезом фасона на запах. Образ она дополнила туфлями на шпильках.
Также Ратаковски снялась лежа на белой простыне.
Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.