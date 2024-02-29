Гид Ромет Вайно рекомендует: семь живописных походных троп недалеко от Таллинна

Походная тропа с самым большим в Эстонии болотным озером в Рапламаа

Тем, кто хочет взглянуть на самое большое в Эстонии болотное озеро, гид рекомендует отправиться в Рапламаа, где ждет природная тропа RMK Лоосалу-Палукюла. Походная тропа протяженностью 7,7 километра соединяет самую высокую точку на западе Эстонии Хийемяги (106 м над уровнем моря) и болотный остров системы болот Лоосалу. На тропе также расположено крупнейшее в Эстонии болотное озеро – Лоосалу площадью 34 гектара. В качестве начальной точки пути можно использовать и Палуюла, и Лоосалу – в каком бы направлении вы ни отправились, вы встретите оборудованные места для разведения костра, где можно будет перекусить или просто отдохнуть и погреться у огня.

Природная тропа Лоосалу-Палукюла не круговая, а имеет начало и конец, поэтому рассчитывайте, что путь туда-обратно составляет около 15 километров. В размеренном темпе на прохождение этого расстояния потребуется примерно пять часов. Четыре километра тропы пролегают по деревянному настилу.

Две походные тропы со смотровыми вышками – в Рапламаа и в Ляэне-Вирумаа