ВАЖНЫЕ ДАТЫ ⟩ Астролог Кристина Иванова рассказала жителям Эстонии, каким будет первый месяц весны

«Если вы размышляете о том – начинать ли что-то новое или несколько месяцев вынашиваете ценную идею о том, как воплотить свои амбиции в реальность, то стоит поторопиться осуществить планы», – говорит Кристина Иванова.

По словам астролога, весна этого года особенно хороша для того, чтобы заявить о себе так, как вы еще никогда не делали. Апрель и май выдадут невиданные шансы на успех, связанный с новыми проектами, но в марте надо обязательно что-то начать. Хотя бы о них думать, если вы пока не определились с темой.

Фаворитами месяца будут представители водных знаков: Раки, Скорпионы и Рыбы. Вы буквально увидите, как настойчиво жизнь будет вам предлагать «правильное» течение. Это касается как личной, так и деловой среды.

Самые удачные дни марта с 21 по 31 абсолютно для всех знаков Зодиака. Этот период подходит для того, чтобы решиться на что-то, чего вы давно хотите, а также прекрасное время для начинаний. Какого именно? Решите сами. Главное, чтобы начать вы хотели всем сердцем.

Овен