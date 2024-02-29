Астролог Кристина Иванова составила прогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. По словам астролога, март будет благоволить людям смелым и решительным.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ ⟩ Астролог Кристина Иванова рассказала жителям Эстонии, каким будет первый месяц весны
«Если вы размышляете о том – начинать ли что-то новое или несколько месяцев вынашиваете ценную идею о том, как воплотить свои амбиции в реальность, то стоит поторопиться осуществить планы», – говорит Кристина Иванова.
По словам астролога, весна этого года особенно хороша для того, чтобы заявить о себе так, как вы еще никогда не делали. Апрель и май выдадут невиданные шансы на успех, связанный с новыми проектами, но в марте надо обязательно что-то начать. Хотя бы о них думать, если вы пока не определились с темой.
Фаворитами месяца будут представители водных знаков: Раки, Скорпионы и Рыбы. Вы буквально увидите, как настойчиво жизнь будет вам предлагать «правильное» течение. Это касается как личной, так и деловой среды.
Самые удачные дни марта с 21 по 31 абсолютно для всех знаков Зодиака. Этот период подходит для того, чтобы решиться на что-то, чего вы давно хотите, а также прекрасное время для начинаний. Какого именно? Решите сами. Главное, чтобы начать вы хотели всем сердцем.
Овен
Овнам предпочтительнее всего будет немного затаиться до 20-х чисел месяца. Не спешите озвучивать свои планы или хвастать тем, что недавно получили. Оставлять при себе половину того, что хотите сказать окружающим – совет этого месяца. После 20-х чисел, делайте, что хотите. Вдохновляйте друзей и злите врагов, будьте неотразимы. Вы это умеете.
Удачные дни: 17, 27,28
Конфликтные дни: 1-12,22
Телец
Тельцам надо выбираться из уютных подушек дивана и срочно внедряться в светскую жизнь. Главные встречи будут происходить в неформальной обстановке: мероприятия, дружеские посиделки, тусовки. Главные люди встретятся в самых неожиданных местах, но это точно не ваша квартира. У некоторых из вас сбудется заветное желание. А кто-то осмелится на то, о чем давно мечтал.
Удачные дни: 13,18,21-30
Конфликтные дни: 1-5
Близнецы
Близнецы будут общаться с начальством и вообще чувствовать себя очень важными персонами марта. До 20-х чисел месяца лучше вести себя по-взрослому, а не как вы любите. Произвести первое впечатление дважды вам никто не предложит, поэтому лучше быть неотразимыми каждый день. На всякий случай. А тот самый случай вам представиться.
Удачные дни: 1-11, 21
Конфликтные дни: 18, 26, 30, 31
Рак
Ракам нужно путешествие. Вы можете путешествовать внутрь себя, как настоящие йоги, а можете уехать физически хотя бы на выходные. Чем больше впечатлений вы получите в этом месяце, тем больше энергии у вас будет для воплощения идей в жизнь. Бывает периоды, когда нам просто необходимо получить вдохновение, чтобы уверенно идти дальше. Именно сейчас вы находитесь в нем. Узнайте новое, найдите пример для подражания или реального человека, который сделал что- то значимое. Возьмите из этого лучшее и все будет прекрасно.
Удачные дни: 5, 6, 10, 12, 14, 15, 18, 24, 27, 30
Конфликтные дни: 3, 8, 16, 17, 20-23, 25, 28, 29, 31
Лев
Львам придется непросто по крайней мере до 20 марта. Вас будут бесконечно выводить из себя попытками втянуть туда, где вам быть не надо. Держитесь честных людей, понятных ситуаций и предсказуемых сценариев. Риск в этом месяце не самое благородное дело, поэтому не верьте обещаниям, какими бы интересными они не были. Лучшая компенсация этой кипучей энергии – это секс и спорт. Для первого лучше выбирать проверенного человека.
Удачные дни: 1-12, 15-23, 30
Конфликтные дни: 25
Дева
Девы будут оттачивать навык дипломатических отношений. Хочешь-не хочешь, а придется договариваться и, возможно, соглашаться на некоторые уступки. Некоторые из вас решаться на радикальные решения в сфере личных отношений. Какими они будут зависит от индивидуального контекста ситуации. Главное, не откладывать окончательный ответ на последнюю неделю месяца, поскольку вероятность конфликтов с партнерами после 20 марта выше.
Удачные дни: 1-11, 21
Конфликтные дни: 18, 26, 30, 31
Весы
Весам придется много суетиться, ведь февраль у многих из вас был на расслабоне. Приготовьтесь решать несколько задач одновременно, но при этом не перегружайте себя работой. Стрессы, полученные в этом месяце опасны для вашего драгоценного здоровья. Старайтесь больше отдыхать не брать на себя невыполнимых обязательств. Зато последняя неделя марта намекнет на романтические встречи и приятные новости.
Удачные дни: 13,18,21-30
Конфликтные дни: 1-5
Скорпион
Скорпионы займутся домашними делами или вопросами, связанными с семейными отношениями. Вить гнездо, начинать ремонт, переезжать и покупать уютные вещи для дома – лучшие решения марта. Весна вдохнет в ваш дом надежду, а некоторым из вас подарит пополнение в семействе или крупное семейное торжество. Это хороший месяц, проживите его с удовольствием.
Удачные дни: 1-12,17-24
Конфликтные дни: 13,28
Стрелец
Стрельцам нужно остановиться хотя бы ненадолго. Оглянитесь вокруг и критически посмотрите на то пространство, в котором вы живете. Возможно, пришло время что-то менять, от места жительства до вашего отношения к тому, что вы создаете. Это месяц серьезных решений и взрослого подхода к реконструкции собственной жизни. Помните, что в ней уместны только ваши правила. После 20-го марта, можно рассчитывать на новые знакомства и приятный флирт.
Удачные дни: 1-31
Конфликтные дни: нет
Козерог
Козероги будут чувствовать себя первооткрывателями, ведь в вашу жизнь буквально ворвутся как новые задачи, так и новые люди. Март будет щедрым месяцем для тех из вас, кто любит общаться и обладает изрядной долей любопытства. Полезно поехать в недалекое путешествие, записаться на курсы или пройти какой-то мастер класс. Будьте открыты и этот месяц станет настоящим подарком для вас.
Удачные дни: 1-31
Конфликтные дни: нет
Водолей
Дорогие Водолеи, праздник отгремел и пора подумать о финансовой стороне жизни. Если вам не хватает денег, то надо придумать совершенно новый источник дохода. Если у вас все в порядке с финансами, то пора заняться инвестициями. Фокус этого месяца – деньги. Пожалуйста, помните об этом и не упустите шанс их получить.
Удачные дни: 4-10, 24-30
Конфликтные дни: 1-3, 21
Рыбы
Милые Рыбки, вам нужно знать о том, что настало время вести себя решительнее, чем обычно. В марте можно все, чего было нельзя с начала года. Меняйте имидж, встречайтесь с друзьями и радуйтесь весне. До 20-х чисел месяца можно смело баловать себя разными приятностями. Никто вас за это не осудит. После 20-го марта, обращайте внимание на те предложения, которые вам будут поступать. Некоторые из них способны улучшить ваше финансовое положение.
Удачные дни: 1-16, 20-31
Конфликтные дни: 17