«Она не собирается покидать трон, и сразу бабахнут налоги!» Эстонский стриптизер Марко Тасане снова удивляет поклонников новой песней и клипом, в котором главную роль сыграла не кто иная, как Кая Каллас! Об этом пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Эстонский стриптизер Марко Тасане предстал в образе Каи Каллас
Новая песня Тасане Kaja посвящена премьер-министру Кае Каллас, а в клипе экстравагантный стриптизер сам предстал в образе Каллас. Разумеется, в песне звучит знаменитая фраза: «Цены не вырастут, читайте по губам!».
Музыку написал DJ KGB, а слова - Марко Тасане.
По словам эстонского стриптизера, песня родилась около месяца назад, и на самом деле он планировал упомянуть в ней и другую Каю. «Изначально я планировал добавить туда Каю Линкманн, но потом решил отказаться от этой идеи. Две знаменитые и ненавистные эстонские Каи!»