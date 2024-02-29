ВИДЕО ⟩ Эстонский стриптизер Марко Тасане предстал в образе Каи Каллас

Новая песня Тасане Kaja посвящена премьер-министру Кае Каллас , а в клипе экстравагантный стриптизер сам предстал в образе Каллас. Разумеется, в песне звучит знаменитая фраза: «Цены не вырастут, читайте по губам!».

По словам эстонского стриптизера, песня родилась около месяца назад, и на самом деле он планировал упомянуть в ней и другую Каю. «Изначально я планировал добавить туда Каю Линкманн, но потом решил отказаться от этой идеи. Две знаменитые и ненавистные эстонские Каи!»