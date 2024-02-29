СМОТРИТЕ ⟩ «Совсем не стареет»: 58-летняя супермодель в прозрачном боди похвасталась фигурой

Карьера модели начала развиваться, когда Паулина впервые появилась на экране, чему помогло дело случая. Подруга Поризковой хотела найти работу фотографа и сделав пару снимков, отправила их в агентство с надеждой на предложение о работе. Кадры юной красавицы оказались в Париже в руках главы агентства Elite Джона Касабланкаса, который оценил не мастерство фотографа, а девушку, изображенную на них.

К 18 годам у Паулины за плечами уже были съемки в таких журналах, как Playboy, Elle, Vogue, Mademoiselle и многих других. Но свою модельную карьеру она решила завершить с рождением первого сына. Тогда ей было 28 лет, пишет Wday.

При этом звезда решила делать карьеру в других областях, и у нее это отлично получилось! Талантов у чешской красавицы оказалось немало. Она стала довольно востребованной актрисой - Паулину можно увидеть в таких картинах, как «Анна», «Ее алиби», «Аризонская мечта» и многих других.

Помимо этого, Паулина - талантливая писательница. Свой первый, написанный в 2008 году, роман A Model Summer Поризкова посвятила жизни 15-летней девушки, мечтавшей стать моделью и отправившейся покорять Париж. Большая часть произведения пересказывает жизнь самой актрисы. На ее счету есть и еще несколько книг.