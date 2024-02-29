СМОТРИТЕ ⟩ «Совсем не стареет»: 58-летняя супермодель в прозрачном боди похвасталась фигурой

Паулина Поризкова - известная на весь мир американская супермодель, актриса, писательница, а главное - роскошная женщина.
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Карьера модели начала развиваться, когда Паулина впервые появилась на экране, чему помогло дело случая. Подруга Поризковой хотела найти работу фотографа и сделав пару снимков, отправила их в агентство с надеждой на предложение о работе. Кадры юной красавицы оказались в Париже в руках главы агентства Elite Джона Касабланкаса, который оценил не мастерство фотографа, а девушку, изображенную на них.
К 18 годам у Паулины за плечами уже были съемки в таких журналах, как Playboy, Elle, Vogue, Mademoiselle и многих других. Но свою модельную карьеру она решила завершить с рождением первого сына. Тогда ей было 28 лет, пишет Wday.
При этом звезда решила делать карьеру в других областях, и у нее это отлично получилось! Талантов у чешской красавицы оказалось немало. Она стала довольно востребованной актрисой - Паулину можно увидеть в таких картинах, как «Анна», «Ее алиби», «Аризонская мечта» и многих других.
Помимо этого, Паулина - талантливая писательница. Свой первый, написанный в 2008 году, роман A Model Summer Поризкова посвятила жизни 15-летней девушки, мечтавшей стать моделью и отправившейся покорять Париж. Большая часть произведения пересказывает жизнь самой актрисы. На ее счету есть и еще несколько книг.
Несмотря на то, что на подиум она давно не выходит, за своей фигурой и внешностью Паулина следит очень тщательно. И до сих пор не прочь демонстрировать свое тело - правда, теперь, в основном, в социальных сетях.
На новом видео Поризкова предстала перед миллионами интернет-пользователей сидящей на кровати в одном лишь прозрачном боди. Можно ли, глядя на нее поверить, что в апреле 2024-го ей исполнится 59 лет?
Между тем, совсем недавно Паулина перенесла операцию на тазобедренных суставах. На днях она показала поклонникам шрамы, которые пока еще не зажили.
Но бывшая супермодель не унывает. И ее во всем поддерживает возлюбленный - уже 5 лет Паулина находится в отношениях с 61-летним голливудским сценаристом и продюсером Джеффом Гринштейном. И смотреть на эту пару - одно удовольствие.