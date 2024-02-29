ВИДЕО ⟩ Американская певица, чей концерт отменили в Литве, извинилась перед украинцами

«Я хочу извиниться перед своими друзьями и поклонниками в Украине, которых я обидела и которых задел мой необдуманный пост, где я благодарила некоторых российских фанатов за сделанное мне с моим логотипом и российским флагом худи. Я сожалею о своем равнодушии. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду это делать», - сказала певица в видео.