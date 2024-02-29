Американская певица Лора Перголицци, известная под сценическим псевдонимом LP, извинилась перед украинцами. Это произошло после того, как она недавно оскандалилась в сети, надев худи с российским флагом, а ее концерт в Литве отменили из-за поддержки РФ, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ Американская певица, чей концерт отменили в Литве, извинилась перед украинцами
Вчера, 28 февраля, LP записала видеообращение в Instagram, где извинилась за свой необдуманый поступок.
«Я хочу извиниться перед своими друзьями и поклонниками в Украине, которых я обидела и которых задел мой необдуманный пост, где я благодарила некоторых российских фанатов за сделанное мне с моим логотипом и российским флагом худи. Я сожалею о своем равнодушии. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду это делать», - сказала певица в видео.
Смотрите видео ЗДЕСЬ!
Артистка подчеркнула, что Украина достойно борется и нуждается в поддержке мира.
«Сейчас, когда исполнилось два года полномасштабного вторжения, Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо. Моим посланием есть и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Прими мои извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Надеюсь, что вы меня простите. Слава Украине», - добавила LP.