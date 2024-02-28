Жительнице Эстонии, упомянувшей о промахах в работе темнокожего кассира, задали неожиданный вопрос

По словам Евы-Лийны Каллас, постоянной покупательницы Prisma в тартуском районе Аннелинн, она неоднократно обращала внимание на языковые проблемы кассира у стойки информации магазина, но нападкам подверглась она сама.

Ева-Лийна Каллас из Тарту посещает магазин Prisma в районе Аннелинн четыре раза в неделю. Ее комфортный шопинг неоднократно нарушался кассиром, который не говорит даже на элементарном уровне на эстонском языке. Когда Каллас пыталась указать на проблему, она подвергалась нападкам, пишет Tartu Postimees.