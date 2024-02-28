Ева-Лийна Каллас из Тарту посещает магазин Prisma в районе Аннелинн четыре раза в неделю. Ее комфортный шопинг неоднократно нарушался кассиром, который не говорит даже на элементарном уровне на эстонском языке. Когда Каллас пыталась указать на проблему, она подвергалась нападкам, пишет Tartu Postimees.
Для подписчиков
Жительнице Эстонии, упомянувшей о промахах в работе темнокожего кассира, задали неожиданный вопрос
Около года назад в Prisma в тартуском районе Аннелинн начала работать темнокожий кассир, который говорит с покупателями только по-английски, рассказывает Ева-Лийна Каллас.