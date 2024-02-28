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Жительнице Эстонии, упомянувшей о промахах в работе темнокожего кассира, задали неожиданный вопрос

Кристофер Сеэма
, репортер
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По словам Евы-Лийны Каллас, постоянной покупательницы Prisma в тартуском районе Аннелинн, она неоднократно обращала внимание на языковые проблемы кассира у стойки информации магазина, но нападкам подверглась она сама.
По словам Евы-Лийны Каллас, постоянной покупательницы Prisma в тартуском районе Аннелинн, она неоднократно обращала внимание на языковые проблемы кассира у стойки информации магазина, но нападкам подверглась она сама. Фото: Kristjan Teedema

Ева-Лийна Каллас из Тарту посещает магазин Prisma в районе Аннелинн четыре раза в неделю. Ее комфортный шопинг неоднократно нарушался кассиром, который не говорит даже на элементарном уровне на эстонском языке. Когда Каллас пыталась указать на проблему, она подвергалась нападкам, пишет Tartu Postimees.

Около года назад в Prisma в тартуском районе Аннелинн начала работать темнокожий кассир, который говорит с покупателями только по-английски, рассказывает Ева-Лийна Каллас.

«В лучшем случае он здоровается по-эстонски, но говорит это неправильно. Мне удалось поддержать разговор на английском, но поколению старше меня придется нелегко», - добавила она.

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