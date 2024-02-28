Женщина много лет жила в одном доме со своим умершим братом: они никогда не открывали дверь

В Австралии женщина с психическим расстройством несколько лет жила в богатом пригороде в доме, который скрывал грязные и зловонные секреты, пишет Naine.
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Представитель полиции Виктории сообщил news.com.au, что 28 декабря 2022 года полиция посетила один из домов в Ньютауне, штат Виктория, чтобы проверить состояние здоровья одного из жителей. Ньютаун считается одним из самых богатых районов Джелонга.