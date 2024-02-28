Женщина много лет жила в одном доме со своим умершим братом: они никогда не открывали дверь

Представитель полиции Виктории сообщил news.com.au, что 28 декабря 2022 года полиция посетила один из домов в Ньютауне, штат Виктория, чтобы проверить состояние здоровья одного из жителей. Ньютаун считается одним из самых богатых районов Джелонга.

В доме, до отказа набитом крысами и мусором, стояло зловоние, и там было найдено разложившееся тело пропавшего мужчины. Судебно-медицинские эксперты считают, что мужчина умер пять лет назад. В доме было полно крыс, мертвых опоссумов, мусора и человеческих экскрементов. В доме жила сестра покойного, которая была направлена на обследование психического здоровья. Обвинения в смерти брата ей не предъявлены. Причина смерти мужчины неизвестна.