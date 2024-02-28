Это так печально: женщина нашла бесценную деталь внутри шапки, которую она купила в секонд-хенде

Анна Филд опубликовала в TikTok находку из секонд-хенда. Она заметила в магазине шапку, связанную из белой, розовой и светло-голубой пряжи, и купила ее. В машине, рассматривая новоприобретенную шапку, она обнаружила деталь, от которой у нее на глаза навернулись слезы.

Начав запись, она сделал глубокий вдох, едва сдерживая слезы. Она показала на камеру изнанку шапки с этикеткой внутри, на которой были изображены два медвежонка: один в красном платье, другой в голубом свитере. Рядом с медвежатами была вышита надпись: «С любовью от бабушки».