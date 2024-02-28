Магазины подержанных вещей - это золотая жила, где можно найти стоящие вещи по несущественной цене. Одна женщина, купившая милую шапочку, обнаружила внутри нечто совершенно бесценное, пишет Elu24.
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Это так печально: женщина нашла бесценную деталь внутри шапки, которую она купила в секонд-хенде
Анна Филд опубликовала в TikTok находку из секонд-хенда. Она заметила в магазине шапку, связанную из белой, розовой и светло-голубой пряжи, и купила ее. В машине, рассматривая новоприобретенную шапку, она обнаружила деталь, от которой у нее на глаза навернулись слезы.