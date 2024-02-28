ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ⟩ Земфира выступит в Таллинне уже этим летом

Новость о приезде артистки в Таллинн была опубликована в социальных сетях самой певицы. Билеты можно будет приобрести уже в эту пятницу первого марта в 12:00. Подробная информация ЗДЕСЬ .

Спустя восемь лет с момента выхода альбома «Жить в твоей голове» певица Земфира презентовала свою новую, седьмую по счету пластинку «Бордерлайн» (стилизовано как «бордерлайн», с маленькой буквы написаны также названия всех треков). Бордерлайн – это не просто звучный набор букв, а медицинский термин. Так обозначают пограничное расстройство личности, при котором пациент не в состоянии контролировать свои эмоции, не выносит ситуации отказа или критики.