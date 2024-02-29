«Эстония – островок адекватности»: израильский комик Илья Аксельрод признался, где чувствует себя безопасно

– С начала войны – нет. Были гуманитарные контакты, через наших общих друзей. Эти контакты оказались в гуманитарном смысле важными. Мы виделись за два месяца до войны, он приходил на новогодние съемки «Квартала», это была очень интересная история - поговорить с действующим президентом страны. Потом наступило 24 февраля, я очень переживал за него лично. Я очень сильно сопереживаю Украине, в те годы, что я выступал там, меня всегда очень хорошо принимали, у меня появилось много друзей, знакомых и много зрителей там.

– У меня жена психолог, она все время мне так говорит. Когда ты проговариваешь свои проблемы под правильным углом, становится легче. Это одна из целей, чтобы не только рассмешить, но и чтобы люди вышли после концерта с большим оптимизмом. Повестка моей программы и вообще моей жизни - это вера в лучшее. Я даю шанс человечеству. Хотя я уже не раз сильно разочаровывался в этом. Я живу в таком сложном месте, на Ближнем Востоке. Мы столько всего переживаем, что только оптимизм нас держит, и я стараюсь эту обретенную здесь мудрость передавать дальше. Мы не фанатики, мы просто очень любим жизнь. Я заметил, что люди после стендапа говорят, что было не только смешно, но и жизнеутверждающе. Мне хочется вдохновить людей.