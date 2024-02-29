Пятого апреля в Таллинн со своими стендап-концертом «Нам надо поговорить» приедет известный израильский стендап-комик, участник популярных юмористических шоу Илья Аксельрод. Мы созвонились с Ильей и задали ему несколько вопросов.
«Эстония – островок адекватности»: израильский комик Илья Аксельрод признался, где чувствует себя безопасно
Илья Аксельрод - один из самых известных русскоязычных комиков Израиля, резидент Comedy Club, участник «Comedy Баттл», «Квартал 95», победитель «Рассмеши Kомика». Илья переехал в Израиль из Беларуси в 1990-м году, но как оказалось, он мог стать нашим соседом.
– Вы приезжаете в Таллинн в апреле, бывали ли вы здесь раньше?
– Да, я был однажды в Таллинне. Где-то четыре года назад. Мне очень понравилось. Таллинн показался мне очень современным городом, во многих смыслах инновационным. Меня хорошо приняли, у меня здесь друзья-товарищи. Пригласила еврейская община. Побывал в туристических местах, в квартирах.
– А бывали ли в Вильнюсе или в Риге?
– Я чуть не стал жителем Вильнюса еще в советское время. Мои родители думали об обмене квартиры. Жил бы в Вильнюсе, побывал бы в Таллинне раньше. Много раз был в Вильнюсе, снимал там документальный фильм. В Риге был однажды.
– Вы живете в Израиле, как там сейчас обстановка?
– Да, я проживаю в Израиле с июля 90-го. Я сейчас как раз в военной форме, меня сегодня вызвали на день сборов. Я был мобилизован с начала войны, меня демобилизовали только на прошлой неделе. Сейчас многих мобилизованных уже отпустили. В принципе живем все в таком же гибридном режиме. В обычной жизни можешь быть банкиром, айтишником, а в армейской жизни у тебя другая специальность. В моем случае эти специальности пересеклись.
Армия еще во времена ковида перевела меня в часть, где я занимаюсь, тем, что очень напоминает мою гражданскую деятельность: производством видеороликов, радиопередач. Всего, что касается гражданской обороны, общения армии с гражданским населением. Я использую свои гражданские навыки в такой вот форме. До этого у меня была другая специальность, но когда заметили, что я в этом деле достаточно активен, меня в армии стали использовать по назначению. В этом, мне кажется, большое достоинство нашей армии. Чтобы люди могли использовать свои навыки.
– Очень правильный подход.
– Да, да, я много критикую страну, как и любой гражданин демократического государства, но в армии у нас действительно есть вещи, которые заслуживают похвалы, а не критики.
– Про армию вы особо не шутите?
– Нет, шучу, шучу. Вы когда-нибудь видели фильм «ДМБ»? Я недавно познакомился с режиссером этого фильма Романом Качановым. Я ему сказал: «Если бы вы послужили в израильской армии, вот тогда бы вы сняли бы другой фильм, может быть, еще смешнее». На что он мне ответил, что он приехал в Израиль где-то в 94-м году, и его призвали на несколько месяцев проходить курсы подготовки. И после того, как он отслужил в израильской армии, он поехал в Москву и снял фильм «ДМБ». Так что, оказывается, там уже есть часть приколов израильской армии.
– Ваш концерт называется «Нам надо поговорить». Скажите, о чем вам надо поговорить с эстонским зрителем?
– Во первых я думаю, что у жителей Эстонии, Израиля, США, Канады, где у меня будут концерты, есть очень много общего из актуальных тем и очень много общего из вечных тем. Я буду говорить о понятных проблемах, с которыми мы все сталкиваемся. Но с такого ракурса, что они будут не давить, а наоборот, будут казаться легче и можно будет, так сказать, увидеть свет в конце тоннеля. Ну и о вечном: о воспитании детей, отношениях мужчин и женщин, храпе и так далее.
Мы живем в глобализованном мире, и то, что в нем происходит сейчас, я думаю, надо проговорить. Все эти большие изменения в мире. Я сам живу между двух войн. До войны в Украине я очень часто выступал там. У меня там много друзей и знакомых, включая президента. Потом война началась в Израиле. Я в войне не нахожу ничего смешного. Я не шучу на тему войны, разумеется. В результате войны в Украине в Израиль приехало большое количество людей, огромная репатриация. У меня такая шутка появилась: российский военкомат смог сделать то, чего не смог сделать «Сохнут» - найти огромное количество евреев.
– Вы сказали, что знакомы с президентом Зеленским. Вы поддерживаете с ним связь?
– С начала войны – нет. Были гуманитарные контакты, через наших общих друзей. Эти контакты оказались в гуманитарном смысле важными. Мы виделись за два месяца до войны, он приходил на новогодние съемки «Квартала», это была очень интересная история - поговорить с действующим президентом страны. Потом наступило 24 февраля, я очень переживал за него лично. Я очень сильно сопереживаю Украине, в те годы, что я выступал там, меня всегда очень хорошо принимали, у меня появилось много друзей, знакомых и много зрителей там.
Я с другом из Киева придумал документальный фильм о жизни юмористов во время войны – «Шалом, Украина», как изменились жизнь, шутки, язык. Как самые веселые люди страны живут в самые невеселые годы. Летом 2023 года был в Киеве, и там был снят этот фильм.
– Почему ваш концерт называется именно так?
– У меня жена психолог, она все время мне так говорит. Когда ты проговариваешь свои проблемы под правильным углом, становится легче. Это одна из целей, чтобы не только рассмешить, но и чтобы люди вышли после концерта с большим оптимизмом. Повестка моей программы и вообще моей жизни - это вера в лучшее. Я даю шанс человечеству. Хотя я уже не раз сильно разочаровывался в этом. Я живу в таком сложном месте, на Ближнем Востоке. Мы столько всего переживаем, что только оптимизм нас держит, и я стараюсь эту обретенную здесь мудрость передавать дальше. Мы не фанатики, мы просто очень любим жизнь. Я заметил, что люди после стендапа говорят, что было не только смешно, но и жизнеутверждающе. Мне хочется вдохновить людей.
– У вас будут концерты в США, Канаде, а где еще в Европе?
– В Вильнюсе и Риге. Должен был быть еще тур по Европе, включающий Германию, Швейцарию, но из-за всплеска антисемитизма там этот тур отменили. Оказалось, что это просто небезопасно. Я никогда не думал, что это снова произойдёт в Европе после 1945 года. Я очень рад, что остались такие островки адекватности, как Эстония, Литва и Латвия, где я чувствую себя по-прежнему в безопасности.
– И последний вопрос. Будут ли на концерте какие-то шутки, связанные с Эстонией?
– Я когда приезжаю, изучаю все вокруг, общаюсь с людьми. И, конечно, хочется чтобы каждый концерт отличался от другого. Для этого я в него вставляю какие-то отсылки к происходящему в каждом городе, каждой стране, ну и помимо этого по пути рождаются разные истории. Обычно есть определенный процент таких шуток, которые очень приятны публике. Люди чувствуют, что ты приехал не просто сделать стандартный концерт и уехать, а именно готовился к встрече с ними. Это будет, безусловно.