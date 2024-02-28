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Таллиннское отделение ЭМО получило предписание от Языкового департамента

Хевели Туйск
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Отделение неотложной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы.
Отделение неотложной медицинской помощи Северо-Эстонской региональной больницы. Фото: Peeter Langovits

Очередное изображение нарушения закона о языке распространяется в социальной сети Reddit. Теперь общественность обсуждает отделение неотложной медицинской помощи (ЭМО). «Давайте воспримем это как комплимент. Даже ночью и при ранении эстонцы знают, как попасть внутрь без таблички».

В среду днем на Reddit появилась фотография двери ЭМО с информацией о том, что с 22.00 до 8.00 можно попасть внутрь, нажав на дверной звонок. Эта информация написана только на русском и английском языках.

Это снова вызвало раздражение людей, как и русскоязычная реклама магазина электроники Klick.

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