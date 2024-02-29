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«УШИ СВЕРНУЛИСЬ В ТРУБОЧКУ!» ⟩ Жительница Таллинна недовольна поведением подростков в автобусе

Арменуи Геройская
, репортер
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Подростки.
Подростки. Фото: Скриншот из видео.

Вероятно, каждый из нас не раз сталкивался с компанией подростков, которые нарушают общественный порядок. Что делать и как себя вести в таком случае, неясно: человек просто теряется. В подобной ситуации оказалась и Юлия из Таллинна.

На прошлой неделе Юлия ехала из Ласнамяэ на работу в 35 автобусе, слушая в наушниках подкаст, но вскоре поняла, что слов уже не разбирает даже на максимальной громкости. Она обернулась и увидела четырех подростков 14-16 лет. 

«Я сняла наушники - и уши у меня свернулись в трубочку. Говорили они по-русски, но в силу своего воспитания я не могу повторить слова, которые они употребляли. А еще я узнала много интересного: кто с кем спит, у кого какой половой орган, кто что вытворял и так далее. Эти красочные рассказы сопровождались громкой музыкой. Эта музыка, мат, громкий смех и выкрики сопровождали пассажиров автобуса, среди которых были и маленькие дети, от самого начала Ласнамяэ до центра города. Люди был в шоке и не знали, как им быть», – рассказывает Юлия.

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