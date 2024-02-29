Вероятно, каждый из нас не раз сталкивался с компанией подростков, которые нарушают общественный порядок. Что делать и как себя вести в таком случае, неясно: человек просто теряется. В подобной ситуации оказалась и Юлия из Таллинна.
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«УШИ СВЕРНУЛИСЬ В ТРУБОЧКУ!» ⟩ Жительница Таллинна недовольна поведением подростков в автобусе
На прошлой неделе Юлия ехала из Ласнамяэ на работу в 35 автобусе, слушая в наушниках подкаст, но вскоре поняла, что слов уже не разбирает даже на максимальной громкости. Она обернулась и увидела четырех подростков 14-16 лет.