«УШИ СВЕРНУЛИСЬ В ТРУБОЧКУ!» ⟩ Жительница Таллинна недовольна поведением подростков в автобусе

На прошлой неделе Юлия ехала из Ласнамяэ на работу в 35 автобусе, слушая в наушниках подкаст, но вскоре поняла, что слов уже не разбирает даже на максимальной громкости. Она обернулась и увидела четырех подростков 14-16 лет.

«Я сняла наушники - и уши у меня свернулись в трубочку. Говорили они по-русски, но в силу своего воспитания я не могу повторить слова, которые они употребляли. А еще я узнала много интересного: кто с кем спит, у кого какой половой орган, кто что вытворял и так далее. Эти красочные рассказы сопровождались громкой музыкой. Эта музыка, мат, громкий смех и выкрики сопровождали пассажиров автобуса, среди которых были и маленькие дети, от самого начала Ласнамяэ до центра города. Люди был в шоке и не знали, как им быть», – рассказывает Юлия.