«Старые воспоминания о любви»: Настя Каменских спровоцировала в Сети слухи о разводе с Потапом

В видео вошли несколько кадров со свадьбы певицы и ее мужа, украинского шоумена Потапа (Алексея Потапенко), а также их домашние совместные ролики.

«Старые воспоминания о любви», – коротко подписала черно-белый ролик артистка.

«Вы развелись?» – отреагировали на публикацию подписчики.

«Там же написано – старые воспоминания. Это означает, что человек вспоминает то, что было», – прокомментировали ролик фолловеры.

«Один бог знает как оно на самом деле – однако так хочется, чтобы Настя и Потап снова были вместе», – написали поклонники,

«Уже не вместе?» – заподозрили в сети.

Каменских никак не отреагировала на эти вопросы. Потап пока что проигнорировал пост супруги.