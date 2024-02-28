Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram черно-белое видео, в котором показаны архивные свадебные и семейные кадры, пишет Гордон.
«Старые воспоминания о любви»: Настя Каменских спровоцировала в Сети слухи о разводе с Потапом
В видео вошли несколько кадров со свадьбы певицы и ее мужа, украинского шоумена Потапа (Алексея Потапенко), а также их домашние совместные ролики.
«Старые воспоминания о любви», – коротко подписала черно-белый ролик артистка.
«Вы развелись?» – отреагировали на публикацию подписчики.
«Там же написано – старые воспоминания. Это означает, что человек вспоминает то, что было», – прокомментировали ролик фолловеры.
«Один бог знает как оно на самом деле – однако так хочется, чтобы Настя и Потап снова были вместе», – написали поклонники,
«Уже не вместе?» – заподозрили в сети.
Каменских никак не отреагировала на эти вопросы. Потап пока что проигнорировал пост супруги.