Состоятся ли концерты в Европе? Певица Адель объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

Примечательно, что она вынуждена отменить концерты и уйти на время со сцены. Артистка подчеркнула, что ей нужно время на восстановление.

«Теперь я снова заболела, и, к сожалению, все это сказалось на моем голосе. По предписанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как хорошенько отдохнуть», - заявила звезда.

Напомним, что в 2023 году у Адель врачи диагностировали грибковую инфекцию. Примечательно, что певица потела на сцене. У нее была сыпь по всему телу. По словам артистки, теперь ей предписали отдых. Проблемы со здоровьем сильно сказываются на ее голосе.