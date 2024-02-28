Звезда сериала «Зачарованные» вот уже почти девять лет борется с онкологией. Откровенно говорит актриса и о внутренних переживаниях, таких как нежелание умирать, и о более интимных вещах. Накануне она пожаловалась на то, как рак повлиял на ее сексуальность.
Страдающая онкологией звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни из-за болезни
По словам Шеннен, злосчастное заболевание «убило» ее либидо, а прием множества лекарственных препаратов только усугубил ситуацию. В связи с этим секс перестал быть приятным для нее. «Менопауза, просто старение - все это влияет не только на внешний вид, но и на то, как работает тело. А если добавить лекарства от рака, химиотерапию… Это лишает тебя всего. Это лишает уверенности. Это лишает тебя личности», - цитирует селебрити People.
Актриса вспомнила, что переживаниями о случившемся она поделилась с близкой подругой и голливудской коллегой Энн Мари Кортрайт, с досадой заметив, что не желает подобной жизни ни себе, ни супругу. Приятельница порекомендовала ей обратиться к специалисту, и тот дал действенный совет. Восстановить привычный образ жизни Доэрти и ее возлюбленному помогли секс-игрушки, о чем она сама говорит с легким смущением.