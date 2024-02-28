Страдающая онкологией звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни из-за болезни

По словам Шеннен, злосчастное заболевание «убило» ее либидо, а прием множества лекарственных препаратов только усугубил ситуацию. В связи с этим секс перестал быть приятным для нее. «Менопауза, просто старение - все это влияет не только на внешний вид, но и на то, как работает тело. А если добавить лекарства от рака, химиотерапию… Это лишает тебя всего. Это лишает уверенности. Это лишает тебя личности», - цитирует селебрити People.